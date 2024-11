Ravenna rivoluzionato in un solo mese. Oggi il Tau: agguantare i toscani è possibile

Chi l’avrebbe mai detto un mese fa? Era mercoledì 23 ottobre, appunto un mese fa, quando, dopo United Riccione-Ravenna 1-1 giocata a Cattolica, il Ravenna di mister Mauro Antonioli si ritrovò con 7 partite giocate, 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, 9 gol fatti e 7 subiti, ma soprattutto all’8° posto solitario in classifica a -11 dalla capolista Tau Altopascio. Oggi, dopo l’arrivo di Marco Marchionni in panchina, e dopo 7 vittorie di fila, di cui 5 in campionato, il Ravenna ha la possibilità di agganciare la capolista.

Al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Giordani di Aprilia; diretta tv sul canale 14 di TeleRomagna; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro) va dunque in scena lo scontro al vertice. Il tecnico capitolino ha risollevato le sorti dei giallorossi, operando pochi, ma importantissimi correttivi. Correttivi che hanno consentito all’impianto di gioco di blindare la difesa (401’ di imbattibilità), portando in gol un po’ tutti, dagli esterni di difesa (Milan e 2 volte Rrapaj), ai mediani (3 Lordkipanidze), alle seconde punte (2 Lo Bosco), fino alle prime punte (4 Manuzzi). Ora il Ravenna è una squadra che fa davvero paura. L’attacco (22 reti) è diventato il più prolifico del girone D. La difesa (8 reti, come il Tau;una in più del Lentigione) si sta organizzando per diventare la meno perforata. Mister Marchionni ha la rosa praticamente al completo. Manuzzi ha smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto al forfait contro il Corticella. Solo Di Martino (caviglia) e Nappello (polpaccio) non sono utilizzabili. Sul fronte avversario (squadra che gioca a memoria con 7 titolari della scorsa stagione chiusa alla finale playoff) si guarda il rendimento. Il Tau – allenato dal confermato Simone Venturi, ex difensore giallorosso con 4 presenze in B nella storica stagione 96-97 – ha stupito un po’ tutti con le 8 vittorie di fila nelle prime 8 giornate. Poi (0-0 col Cittadella e sconfitte con Lentigione e Progresso) la macchina si è inceppata, ed ha ripreso a domenica scorsa col successo 1-0 sul Prato.

Nel 4-3-1-2 di mister Venturi, già avversario dei giallorossi con Aglianese e Real Forte Querceta, i bomber sono Motti (6) e Adinolfi (4). Le premesse per una sfida di altissimo livello ci sono tutte. Sugli spalti del Benelli è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Il primato di affluenza stagionale da battere è ‘freschissimo’, ovvero i 4.255 spettatori (compresi i 2.045 abbonati e i 49 ospiti), fatto registrare due settimane fa per il derby col Forlì, vinto 2-0. Va anche ricordato che, al netto dei 627 posti di settore ospiti (per l’occasione chiuso) e degli omaggi, i posti disponibili sono pertanto circa 2.200. Le solite ordinanze antivetro, antialcol e sulla viabilità, blinderanno il quartiere stadio dalle 11.30 alle 17.45.

La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi.