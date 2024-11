Ravenna, rosa al completo. Il Fiorenzuola è pieno di ex

La seconda miglior difesa contro il peggior attacco. Al netto delle insidie che ogni match porta con sé, non c’è bisogno di scrutare troppo le posizioni in classifica o lo stato di forma delle due squadre per capire chi parte favorito. Il Ravenna (3° a quota 26, 8 reti incassate e porta blindata da 491’) rende visita domani ad un Fiorenzuola (quartultimo a quota 12; 6 reti segnate) che non se la passa troppo bene, invischiato com’è nella zona playout, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Mister Marchionni ha la rosa disponibile, compresi Di Martino e Nappello, che hanno smaltito i rispettivi guai fisici (Amoabeng affaticato ha lavorato a parte). Rispetto al pareggio interno di domenica scorsa al Benelli contro la capolista Tau Altopascio, non dovrebbero esserci novità di formazione, se non il ritorno di Manuzzi nell’undici titolare, al posto di Di Renzo, che comunque resta in ballottaggio. L’obiettivo è quello di ricominciare a scalare le posizioni in classifica. Lo 0-0 contro la prima della classe, arrivato dopo 5 vittorie consecutive che avevano permesso di passare dall’8° al 2° posto, ha consentito al Forlì di operare il contro sorpasso. Il menù della giornata n.14 propone due gare interne per le battistrada. Il Tau Altopascio ospita il Sasso Marconi, mentre il Forlì riceve la visita di un Piacenza un crisi profonda (1 punto nelle ultime 5 giornate). Il Ravenna (7 clean sheet stagionali per Fresia, di cui gli ultimi 5 consecutivi) punta sull’ermetismo difensivo, che poi era stato il cavallo di battaglia della scorsa stagione.

Il Fiorenzuola degli ex Gavioli, Nagy, Ronchi e Trovade sta pagando dazio per il ritorno in serie D dopo 3 stagioni di fila fra i professionisti in serie C, ma la cifra tecnica non rispecchia la posizione in classifica e le 7 sconfitte fin qui incassate. Sconfitte quasi sempre di misura, in particolare le ultime 3 contro avversari abbordabili come Corticella, Progresso e il fanalino di coda Sammaurese. Nel frattempo, il Ravenna ha appuntato sul calendario l’impegno agonistico di mercoledì prossimo, alle 14.30, a Castelfidardo, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocherà sempre in gara secca con rigori in caso di parità al 90’. Chi passerà turno, se la vedrà con la vincente di Cjarlins Muzane-Dolomiti Bellunesi.