Ravenna, sarà una lotta nel fango. Gadda studia il tridente d’attacco

Senza gli infortunati Mancini e Nappello, e senza gli squalificati Sare e Varriale. È un Ravenna leggermente ‘corto’, ma comunque abituato all’emergenza, quello che domani sarà di scena al ‘Melani’ di Pistoia, per la prima gara del girone di ritorno, che è anche la prima del 2024. Mister Gadda recupera comunque Magnanini. Non è molto, ma è sempre una buona notizia. Il problema tattico a centrocampo, causato dalle contemporanee assenze di Nappello (lesione di lieve entità al flessore) e Sare, verrà risolto dal rientro nell’undici titolare di capitan Rrapaj, la cui ultima apparizione con la fascia da capitano risale al 19 novembre, giorno dell’infortunio muscolare e del 4-1 al Mezzolara, salvo poi il rientro in corso d’opera a Imola.

Le variabili per la sfida di Pistoia sono tantissime. Terreno di gioco e avversario, sono le principali. Da queste valutazioni, verrà fuori il modulo e, di conseguenza, la formazione. Il fondo del ‘Melani’ è annunciato in pessime condizioni. Non è escluso che ci sarà da lottare nel fango. Oggi e domani è prevista pioggia. Servirà un Ravenna capolista con la sciabola. Il fioretto può restare sul pullman. Al 5-3-2 (o 3-4-1-2 che dir si voglia) potrebbe essere preferito il 3-4-3, visto per un attimo nel vittorioso match casalingo contro il Carpi. L’assenza di Nappello suggerisce comunque una variazione sul tema. Gadda sta ‘studiando’ il tridente. Pavesi (ultima da titolare prima dell’infortunio, proprio col Carpi), il bomber Tirelli e l’ariete Diallo, sono i candidati. Spezzano, Esposito e Magnanini per la difesa; Agnelli, Campagna, Rrapaj e Alluci per il centrocampo. Sulla carta è un Ravenna affidabilissimo. Ma, a parte Sabbatani per l’attacco e Boccardi per la difesa, mancano le alternative ‘da battaglia’. Sarà dunque importantissima la gestione delle risorse. L’altra variabile del tutto indecifrabile è l’avversario. Nelle ultime settimane, la Pistoiese ha visto partire una ventina di giocatori, a fronte 14 nuovi arrivi e di diverse integrazioni in arrivo dal settore giovanile. Solo un paio dei volti nuovi ha debuttato nell’ultimo turno del 2023.

È impossibile uno studio analitico e una previsione tattica sulla formazione che affronterà il Ravenna. Non ci sono parametri, né termini di paragone. L’impianto di gioco è stato studiato e abbozzato solo in questi giorni dal tecnico Parigi. Nella riunione tattica pre partita, mister Gadda potrà al massimo tratteggiare le caratteristiche individuali dei singoli avversari. Nessuno infatti sa come potrà giocare la Pistoiese. Iniziative singole e orgoglio personale – come suggerito anche dal ds Grammatica – saranno le armi degli arancioni, peraltro avvantaggiati (nel caso in cui l’obiettivo sia quello di evitare la sconfitta) dalle condizioni del campo. Il Ravenna non sarà tuttavia solo. Diverse decine di sportivi e tifosi si sono organizzati per seguire la squadra. La prevendita per il settore ospiti termina, online, sul circuito www.etes.it (10 euro più commissioni), stasera alle 19.