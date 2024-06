Ravenna, sarà un’estate di cambiamenti. Mister Gadda ha incontrato la società

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Forlì da parte del Collegio di Garanzia del Coni ha definitivamente escluso la possibilità che il Ravenna possa essere ‘riammesso’ in serie C. Ora, l’unica via da perseguire per ottenere la categoria superiore è quella del ripescaggio oneroso attraverso il ranking. La Lnd dovrà stilare l’ordine, attraverso la graduatoria di merito da cui attingere. Da quel documento si capirà meglio quante possibilità avranno i giallorossi. In serie C, al momento, c’è solo un posto libero, quello cioè lasciato dall’Ancona (quarto fallimento, o esclusione, negli ultimi 20 anni...).

Le domande di iscrizione presentate dalle altre aventi diritto, sono al vaglio della Covisoc. Ci sono situazioni difficili, ma nessun club ha manifestato l’intenzione di rinunciare alla categoria. Il Ravenna sta alla finestra, ma sa in partenza che, nonostante il successo ai playoff, la scalata è molto difficile. In ogni caso, il primo ‘slot’ disponibile – verosimilmente quello dell’Ancona – verrà coperto dalla neonata U23 del Milan. Sul fronte societario è tutto pronto per il closing. Manca solo l’atto formale, che andrà effettuato entro la fine del mese. Al momento, non è stata fissata una data. L’operatività è dunque limitata alle incombenze e alle scadenze in essere, legate al settore giovanile. Una volta chiuso ufficialmente il capitolo dei 12 anni della gestione Brunelli, verranno tolti i veli al nuovo Ravenna, ovvero alle figure e ai tanti progetti che, in un modo o nell’altro, stanno trapelando. Dal partner economico che affiancherà Cipriani, al ruolo di Ariedo Braida; dalla scalata, che verrà data per il ritorno in serie B, al progetto del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nel quartiere San Giuseppe; dalla nuova sede, che tornerà ad essere in centro, allo sponsor tecnico Nike. Sul fronte tecnico sportivo, sono questi i giorni delle valutazioni e dei colloqui. Nelle ultime ore, il tecnico Massimo Gadda ha parlato con la nuova proprietà. A tirare le fila è Davide Mandorlini. Nelle settimane precedenti, il ds Andrea Grammatica si era incontrato con Ignazio Cipriani, destinato a diventare il successore di Brunelli nella carica di presidente. Sul tavolo è stato messo il progetto tecnico che, ovviamente, avendo prospettive e ambizioni di un certo livello, non può prescindere da una progettualità pluriennale. Grammatica invece ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Per l’allestimento della squadra che, verosimilmente, se non cambieranno le condizioni, dovrà dare l’assalto alla serie C, i pezzi pregiati da cui ripartire sarebbero il portiere Cordaro e l’attaccante Tirelli, entrambi ‘attenzionati’ da parecchi club professionistici.