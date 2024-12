Ravenna sfida Cittadella Vis Modena: obiettivo mantenere il terzo posto in campionato

Archiviato con successo l’ottavo di finale di Coppa Italia vinto contro il Castelfidardo, il Ravenna torna a concentrarsi sul campionato. Oggi pomeriggio alle 14.30, al Benelli (arbitro Raineri di Como; diretta tv sul canale 14 di TeleRomagna; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro) è in arrivo la Cittadella Vis Modena, matricola che ha impattato egregiamente con la nuova categoria.

I modenesi sono reduci da due pareggi senza gol contro Progresso e Prato. Due pareggi che hanno permesso di portare a 18 i punti in classifica (13 dei quali raggranellati in trasferta) e di mantenere il 9° posto a +4 sulla zona playout. Il Ravenna, dal canto proprio, viene dal successo corsaro di Fiorenzuola, che ha permesso di mantenere intatte le distanze in classifica. I giallorossi – 9 vittorie, un pareggio e 3 gol al passivo nelle 10 gare della gestione Marchionni, fra campionato e Coppa – restano infatti al 3° posto con 29 punti, a -1 dal Forlì e a -3 dal Tau Altopascio.

Il tecnico giallorosso ha problemi di abbondanza. Solo Nappello (polpaccio), Mauthe e il 2005 Di Martino (mai convocato in campionato, solo 45’ in Coppa Italia) sono indisponibili. Si profila dunque la conferma dell’undici che domenica scorsa ha espugnato Fiorenzuola. In quella occasione le chiavi del centrocampo (a sorpresa e per la prima volta) furono affidate a Matteo Mandorlini, alla ‘prima’ stagionale da titolare in campionato.

Sull’arrivo del centrocampista Gerbaudo dalla Nocerina (che ieri lo ha convocato), il tecnico giallorosso è laconico: "È un giocatore che ha vinto 4 campionati, ma non sono domande che dovete fare a me". La Cittadella Vis Modena arriva a Ravenna decimata in mediana, dove mancano Marchetti squalificato, Mandelli e Osuji; qualche chance per Bertani e Caesar Tesa, ma probabilmente solo per la panchina, mentre è out anche il temutissimo bomber Formato (7 reti quest’anno e sempre a segno contro i giallorossi), appiedato dal giudice sportivo e costretto a scontare il 2° turno.

I modenesi lamentano anche le assenze di Mondaini e Fontana. A centrocampo, in quota over, resta solo Mora, mentre in difesa è possibile l’utilizzo di Aldrovandi da terzino. Non mancherà però il grande ex, ovvero Marco Guidone, capitano del Ravenna nelle due stagioni di serie D 2021-22 e 2022-23 (73 presenze, con ben 32 reti in campionato), con tanto di playoff raggiunti. A 38 anni, dopo l’esperienza della passata stagione alla Clivense, ha accettato una nuova sfida, ovvero quella di portare alla salvezza la matricola Cittadella. L’inizio (7 reti finora) è stato incoraggiante.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Mandorlini, Biagi; Lo Bosco, Manuzzi.