Ravenna, si avvicina il derby: "Battere il Forlì per i nostri tifosi"

Matteo Rossetti, 26 anni, piemontese di Saluzzo è un po’ l’emblema della metamorfosi giallorossa. Con Antonioli aveva giocato a spizzichi e bocconi, spesso anche non nella sua posizione congeniale. Preso possesso delle chiavi del centrocampo, ha mostrato tutte le proprie qualità.

Rossetti, con Marchionni in panchina, il Ravenna ha letteralmente svoltato, inanellando 3 successi consecutivi. Qual è la molla che è scattata nella testa di voi giocatori?

"Noi giocatori proviamo a portare in campo le idee del mister. Il nuovo allenatore ci fa lavorare molto, ci chiede di essere corti e molto aggressivi. Fin dal primo allenamento svolto col lui, ci ha trasmesso tanta fiducia e tanta consapevolezza. Avevamo bisogno di questa iniezione. È vero, stiamo andando bene, ma la strada è ancora lunghissima per arrivare all’obiettivo. Speriamo di continuare con questo ritmo e con questi risultati".

Rossetti, lo stesso Marchionni, in conferenza stampa, ha espresso particolari elogi nei suoi confronti. Effettivamente il suo rendimento sembra andare sempre più in crescendo. Come si sente nel nuovo schema tattico?

"Devo ammettere che, col nuovo mister, mi trovo benissimo. Ho sentito grande fiducia sin da subito. Questo è un aspetto molto importante perché mi ha permesso di avere quella continuità che mi serviva per poter esprimere al meglio le mie qualità. Da parte mia cerco di ripagare tutto questo con il lavoro durante la settimana e con le prestazioni domenicali. Come mi sento? Bene, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista tattico".

Sabato sera è in programma il grande derby col Forlì. Una partita molto sentita dai tifosi ed importante anche per la classifica. Che gara si aspetta?

"Sarà una gara difficilissima. Il Forlì, che ha 2 punti più di noi, è una squadra tosta e organizzata. È una squadra che cerca anche di giocare molto il pallone, come del resto ci siamo accorti nel corso della sfida di inizio stagione valida per la Coppa Italia, vinta ai calci di rigore. È anche una partita molto importante per la classifica. Inoltre, vorremo dare una soddisfazione ai nostri tifosi, alla città e alla società che, va messo in evidenza, anche nel periodo più complicato di questo avvio di campionato, ci è sempre stata vicino, supportandoci e facendo quadrato".

Il precedente della partita di Coppa Italia, vinta 6-5 ai rigori, e caratterizzata dalle difficoltà incontrate per venire a capo del Forlì, può essere termine di paragone o è passato troppo tempo perché faccia testo?

"Sarà sicuramente un’altra partita rispetto a quella di inizio settembre disputata al Benelli, quando le due squadre erano alla prima uscita ufficiale. Ravenna e Forlì entrambe in fiducia e vogliose di vincere questo derby. Penso proprio che l’atteggiamento sarà di certo quello giusto per un evento così atteso e importante. Speriamo che lo sia anche il risultato".