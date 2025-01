Ravenna "Siamo sulla via giusta, ora altri gol"

Andrea Venturini è stato fra i protagonisti del successo corsaro del Ravenna, domenica scorsa a Prato. Il suo gol segnato al 16’ del 1° tempo su assist di Guida, ha sbloccato il match del Lungobisenzio, poi finito 3-0: "Il mestiere di noi difensori – ha commentato il ventottenne ‘centrale’ cesenate – è quello di evitare i gol, ma ben venga la soddisfazione della rete personale. Finalmente ho segnato anch’io. Aspettavo questo momento da tempo. Avevo avuto alcune opportunità, ma la palla non voleva entrare. Spero di farne altri da qui alla fine. Sono contento perché sono riuscito a sbloccare il match proprio contro il Prato che, da oltre 5 gare, non subiva reti. L’aspetto più importante per il mio ruolo resta tuttavia l’ennesima gara senza reti al passivo".

Il bilancio di Venturini, che in carriera ha già vinto la serie D con Ravenna, Fidelis Andria, Alcione Milano e Mantova, è incoraggiante: "Il riassunto individuale della prima parte di stagione è senz’altro positivo. Sono molto contento di essere tornato a Ravenna. L’ho fatto con tanta ambizione, cercando di portare la mia esperienza e la mia mentalità vincente, acquisita negli ultimi anni. Dopo un inizio un po’ ‘così così’, abbiamo chiuso molto bene, ripartendo altrettanto bene. Siamo sulla buona strada per arrivare fino in fondo all’obiettivo".

Il club del presidente Cipriani non ha badato a spese: "La società ha fatto investimenti importanti, e continua a farne. Questo fa capire, a noi giocatori e a tutta la piazza, che alla base c’è un progetto importante e ambizioso. Gli standard sono molto alti. Ogni esigenza viene assecondata. Ad esempio, quando c’è la possibilità, si va in ritiro. D’altro canto però il mister è un ‘martello’, e ci vuole tutti sul pezzo".

Il girone di ritorno è iniziato alla grande e ora il Ravenna è alla rincorsa del Forlì, distante una sola lunghezza: "Il ritorno – ha proseguito Venturini – è un campionato a parte. Tutte le squadre si sono rinforzate. E tutte, cercano di fare punti per i rispettivi obiettivi, siano di vertice, siano legati alla salvezza. È il caso della Sammaurese, che affronteremo domenica e che si è rinforzata al mercato con gli arrivi di due miei ex compagni di squadra come Ferrani e Forte. Sarà sicuramente una partita diversa da quella dell’andata vinta 3-0. Dovremo cercare di partire subito forte, fin dai primi minuti".

D’ora in poi, i calcoli da fare sono pochi: "Dovremo essere bravi a pensare realmente una partita alla volta, cercando di non guardare troppo alla classifica e all’obiettivo finale. Il focus settimanale dovrà essere legato all’avversario più prossimo. Sappiamo che, vincendole tutte, guadagneremmo la promozione. Dunque dipende tutto da noi".