Ravenna trionfa in rimonta contro Cittadella Vis Modena: Rossetti elogia la squadra

"Siamo stati bravi, perché, partire subito sotto 0-1, per di più su un campo così allentato, avremmo potuto trovare difficoltà a ‘riprenderla’". Matteo Rossetti, centrocampista dell’undici di mister Marchionni, ha lodato il suo Ravenna per la vittoria in rimonta di domenica contro la Cittadella Vis Modena. Una vittoria meritata, che ha evidenziato doti alternative a quelle del ‘gioco del calcio’ e che introduce nel modo migliore la trasferta di domenica sul campo del Lentigione, che condivide col Ravenna il 3° posto a -1 dalla testa.

"E comunque – ha proseguito il ventiseienne mediano piemontese – già nel 1° tempo, dopo lo svantaggio, abbiamo confezionato diverse opportunità per ribaltarla, senza dimenticare che, i nostri avversari, non hanno più creato grossi problemi. Non ci siamo riusciti subito, ma siamo stati comunque lucidi, giocando di squadra. Poi, nella ripresa, siamo stati abili a realizzare subito i due gol della vittoria, dando prova di essere una squadra solida. Credo siano stati 3 punti importanti per la nostra classifica".

Il ritmo preso dal Ravenna di Marchioni (7 vittorie e un pareggio in campionato), è degno di nota e ha portato i giallorossi da -11 a -1 dalla vetta: "Lavoriamo davvero tanto in settimana. Non pensiamo troppo al lungo periodo, ma ci concentriamo sulla partita successiva, sia per quanto riguarda il campionato, sia per quanto riguarda la Coppa Italia. Pensiamo solo ad andare forte, sfruttando le indicazioni di mister Marchionni. È vero, i risultati stanno arrivando, ma è altrettanto vero che il campionato è ancora molto lungo. Il nostro obiettivo è quello di mantenere l’atteggiamento visto domenica contro la Cittadella Vis Modena, poi, alla fine, si vedrà dove saremo".

La chiave del successo è stata la definitiva modifica tattica apportata da Marchionni in avvio di ripresa con l’ingresso di Di Renzo: "Nel 1° tempo abbiamo cambiato modulo, cosa che, in settimana avevamo provato. Ci siamo messi a due, avanzando Lordkipanidze. Nella ripresa poi è entrato anche Di Renzo e ci siamo messi a tre punte. Il cambiamento direi che è servito".

Oltre alla tattica è servita anche tanta ‘gamba’: "Le intense sedute quotidiane durante la settimana – ha aggiunto Rossetti, che è al primo campionato di serie D dopo 6 anni in C e uno in B – sono anche finalizzate al raggiungimento della miglior forma. Ciò ci permette di fronteggiare i tanti impegni, anche infrasettimanali. Abbiamo avuto un periodo nel quale siamo scesi in campo ogni 3 giorni. Siamo dunque abituati a questi ritmi, ma siamo abituati anche ad un approccio vincente e di sacrificio, perché sappiamo che, ogni partita, è da giocare per vincerla. Visti i risultati, dobbiamo continuare su questa strada con grande abnegazione".