Ravenna, Venturini tiene alta l’attenzione: "Certe cose non le possiamo sbagliare"

Nel Ravenna che ha già iniziato a preparare la sfida di domenica prossima a Pistoia, c’è un Andrea Venturini che, oltre a indossare la maglia dell’ex, si compiace del successo 2-1 di rigore, ottenuto al Benelli contro il Tuttocuoio: "Per occasioni create e per il dominio manifestato, la vittoria è stata meritata. Nel 1° tempo non abbiamo avuto occasioni nitide, ma abbiamo avuto sempre in mano il pallino del gioco. Avremmo potuto aumentare la densità in area avversaria, soprattutto sui cross in arrivo dalle fasce laterali. Anche nel 2° tempo abbiamo creato diverse occasioni e, alla fine, posso dire che è stata una bella vittoria".

Il ventottenne difensore centrale cesenate, protagonista lo scorso anno con Manuzzi della promozione in C dell’Alcione Milano, ha analizzato nel dettaglio il gol del pareggio del Tuttocuoio: "Ci sono stati degli errori da parte di tutta la squadra. Ho visto Salto arrivare, perché me lo sono trovato davanti, ma io avevo già il mio ‘uomo’ da marcare. All’inizio dell’azione abbiamo difeso a uomo. Ma, sulla respinta della palla fuori area, il movimento è stato sbagliato. Siamo saliti male, poi abbiamo coperto male l’area di rigore. A quel punto si è deciso di marcare l’avversario più vicino. Purtroppo non c’è stato un movimento omogeneo. Qualcuno è rimasto a metà strada, mentre altri avevano già l’uomo da marcare. Salto si è inserito piano piano e ha colpito di testa in libertà. Sono dettagli che non possiamo permetterci di sbagliare. Finora abbiamo incontrato squadre che creano poco, ma, nonostante tutto, ci hanno fatto gol. Dovremo cercare di lasciare ancor meno spazio agli avversari. L’importante, tuttavia, è stata la reazione. Una reazione che, spero, i tifosi abbiano apprezzato. Tante volte, dopo un pareggio subìto in quella maniera, subentra lo sconforto, invece noi siamo tornati in vantaggio". Il Tuttocuoio l’ha messa sul ‘fisico’: "Sì – ha proseguito Venturini – dal punto di vista fisico il Tuttocuoio si è rivelato un avversario tosto. Anche certi atteggiamenti, oltre a quello che è successo a Manuzzi, sono stati al limite del consentito. In serie A, col Var, sarebbero arrivate delle espulsioni. Sappiamo in partenza che, con le toscane, si va sempre in ‘guerra’. Il Tuttocuoio è una matricola che lotterà ogni domenica per la salvezza. Per quanto ci riguarda, il nostro pensiero principale deve essere quello di produrre gioco, poi, se ci sarà da fare la ‘guerra’, faremo anche la guerra, perché ne abbiamo le capacità".

Ed ora, sotto con la sfida del ‘Melani’, che Venturini vivrà da ex dopo la parentesi ‘arancione’ nella seconda parte del campionato di serie C 2021-22: "Sì, ho seguito la vicenda dello scorso anno... Affronteremo una Pistoiese attrezzata per stare in alto".