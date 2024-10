Rbr, Marini subito protagonista: "Dai tifosi una spinta incredibile"

L’inizio sfavillante di RivieraBanca porta la firma, ben chiara ed evidente, di Pierpaolo Marini. È stato lui il più continuo in una gara d’esordio che per tanti altri è vissuta su alti e bassi, momenti no ed altri di pura esaltazione. L’ex Trapani, invece, è riuscito a essere produttivo dall’inizio alla fine, leggendo dove si poteva attaccare e affettando la difesa dell’Apu con penetrazioni e soluzioni sempre corrette. Rbr ne ha beneficiato, ha resistito e, quando sono entrati i tiri di tutti, è volata via. "Ci tenevamo molto a far bene, era la prima in casa e il Flaminio era gremito e molto caloroso. Non volevamo deludere i nostri tifosi – racconta Marini –. È stata una partita tosta, come lo sarà spesso in questo campionato, e abbiamo iniziato in maniera un po’ soft, forse con un pizzico di tensione. Facevamo fatica in attacco, poi però ci siamo sciolti muovendo bene la palla. La svolta della gara? Io dico che tutto è partito da quei 13 punti subiti nel secondo quarto, siamo rimasti in partita con la difesa e poi nel terzo periodo abbiamo fatto il break. Dobbiamo continuare su questa linea, con la difesa come marchio di fabbrica. Poi in attacco passarci la palla e divertirci".

Anche perché il talento, nella metà campo offensiva, è debordante. In una serata d’attacco non esaltante di Johnson, con Robinson appena arrivato e con Grande all’avvio con le polveri bagnate, RivieraBanca ha infilato 85 punti. "L’importante è rimanere sul pezzo e continuare a difendere, prima o poi in attacco le cose si risolvono – continua Marini –. Io? Mi sto trovando molto bene a Rimini, c’è un gruppo di ragazzi super con cui si sta bene e si lavora nella maniera migliore. Di questa città e di questo palazzetto avevo ricordi solo da avversario prima di arrivare. Degli ottimi ricordi per il tipo di supporto che regala il Flaminio a chi è in campo. Una volta firmato per Rbr, non vedevo l’ora di averlo dalla mia parte e la prima direi che è andata bene. Mi piace stare in contatto col pubblico. È molto importante per noi, quando siamo giù ci dà la forza per andare avanti". Buona la prima per RivieraBanca e per Marini, che ha chiuso con 22 punti figli di un 8/10 da due e un 2/6 da tre. La giornata d’esordio ha visto i ko di big come Brindisi, Bologna, Cantù e Forlì. Rimini è scattata dai blocchi meglio di tante e domani è attesa a Piacenza per l’infrasettimanale con l’Assigeco (20.30). La Fortitudo, che sarà al Flaminio domenica prossima, ha ottenuto il rinvio del match con Orzinuovi a mercoledì 9 per la concomitanza con Liverpool-Bologna di Champions League. Non Bologna-Liverpool. Così è, se vi pare.

Loriano Zannoni