Rbr mostra i muscoli. Più atletismo e difesa

Era il primo vero obiettivo dell’estate biancorossa, anche al di là dei nomi. Ancor prima di sapere che sarebbero stati Marini, Camara, Bedetti e infine Robinson i nuovi acquisti, Rbr voleva fortemente aumentare il suo tasso di fisicità, difesa e atletismo. È con quella linea guida che è stato definito il mercato estivo, una sessione che ha portato tanto talento al quintetto di coach Dell’Agnello ma anche, appunto, fisicità e difesa. E centimetri, banalmente. Lo dicono i numeri. La variazione non è epocale, ma significativa. Il quintetto con il quale RivieraBanca ha finito la stagione, quello con Tassinari, Marks, Anumba, Johnson e Simioni, metteva insieme 9 metri e 78 centimetri. Quello attuale, ancora ipotetico ma probabile, somma 9 metri e 86 centimetri. Il primo con una media di 195.5, centimetri il secondo con 197.2. Rimangono Anumba e Johnson in posizione di ala piccola e ala grande, gli altri sono tutti nuovi.

Ruolo per ruolo, Robinson per Tassinari, con solo un centimetro in più ma una buona fisicità e una propensione difensiva differente. Marini per Marks, con l’ex Trapani meno pesante ma più alto e certamente intelligente difensivamente. E infine Camara per Simioni, con il nuovo arrivato che porta 6 centimetri e 4 kg ufficiali in più. Senza contare un Bedetti che, dalla panchina, può offrire un contributo tecnico diverso rispetto a Scarponi. Più fisico e intenso. Ma è soprattutto l’interpretazione del ruolo che fa la differenza per tutti i nuovi arrivati in casa RivieraBanca. Gerald Robinson è in grado come nessuno di giocare per gli altri e di mettere il corpo a disposizione della squadra in difesa e in tutte le situazioni di gioco. Il compagno di reparto è Marini, altro giocatore molto utile da quel punto di vista. Poi Camara, che aggiunge una dimensione interna diversa da quella di tutti gli altri lunghi. Lo si è visto già dalle prime amichevoli: Simioni ad aprirsi per sfruttare la mano dalla lunga distanza e Camara a rollare per riempire l’area. Va notato, inoltre, come sia quasi sparita del tutto l’opzione di Anumba da 4, almeno per il momento. Con quattro lunghi importanti come Johnson, Masciadri, Camara e Simioni, coach Dell’Agnello preferisce restare tra quei nomi e accoppiarne due. In situazione di emergenza, con Anumba e Bedetti acciaccati, si sono visti in campo addirittura tre lunghi, ad esempio con Masciadri da 3. Prove d’estate, ma l’idea è quella che si vada verso una strutturazione di squadra più pesante, pronta ai contatti del nuovo a campionato, con Anumba sempre da 3. Tanti pezzi del puzzle ma l’importante, ora, è che con Gerlad Robinson gli incastri siano completi.

Loriano Zannoni