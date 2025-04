Real Cerretese chiude in bellezza: sfida decisiva per Montelupo nei play-off

Centrato il ritorno in Eccellenza dopo venti anni con due giornate di anticipo e archiviata la festa davanti al proprio pubblico di domenica scorsa, oggi alle 15.30 la Real Cerretese è attesa dall’ultima giornata del girone A di Promozione sul campo del Firenze Ovest, formazione che deve invece difendere dall’attacco del Monsummano la propria posizione per avere poi il vantaggio di giocare in casa il play-out.

Ultima chance di entrare nei play-off, nel raggruppamento B, per il Montelupo, che sempre alla stessa ora sarà di scena a Massa Marittima contro il Massa Valpiana terzo in classifica. Per coronare il proprio sogno, però, gli amaranto oltre a vincere dovranno anche sperare nel concomitante ko del Lebowski a San Miniato Basso, per poterlo scavalcare al quarto posto. Rimanendo quinto, infatti, sarebbe tagliato fuori per il distacco di oltre 10 punti dal secondo posto. Partita in cui però un pareggio va bene a entrambe per raggiungere i propri obiettivi.

Sempre nel girone B di Promozione, il Castelfiorentino United chiude il campionato alle 15.30 al Neri. L’ultimo avversario è l’Invictasauro di Grosseto, ancora in lotta per non retrocedere.