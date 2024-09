Real Cerretese, con i versiliesi partita in equilibrio. Il gol di bomber Bouhafa non basta in trasferta FORTE DEI MARMI 1 REAL CERRETESE 1 FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Del Soldato, Rocchiccioli, Gentile, Tedeschi, Alberti, Scaranna, Lossi, Sodini N. A...