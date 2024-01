Real Cerretese fuori dalla Coppa Promozione. Al Palatresi passa e si qualifica la Larcianese

real cerretese

2

larcianese

3

REAL CERRETESE: Nigro, Tolaini (46’ Pagliai), Grasseschi (67’ Masoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fioravanti, Nieri (67’ Lamberti), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Battini, Tramacere Falco, Cerboni, Lapi, Pisano. All. Panati.

LARCIANESE: Venturini, Lo Russo, Monti, Marianelli, Sheta, Fusco, Dinucci, Sarti, Ndiaye, Maccagnola (65’ Ferraro), Lenti (70’ Guarisa). A disp. Bellandi, Iannello, Porciani, Pini, Errachid, Lebbaraa, Biagioni. All. Cerasa.

Arbitro: Smau di Prato (assistenti Severitarna di Pontedera e Magnelli del Valdarno).

Reti: 10′ Ndiaye; 20′ Michelotti; 36′ Lenti; 76′ Ferraro; 87′ Bouhafa.

CERRETO GUIDI – Sconfitta ed eliminazione dalla Coppa Italia di Promozione per la Real Cerretese, che al Palatresi cede 3-2 ai ’cugini’ della Larcianese. Dopo aver conquistato la vetta in campionato nell’ultimo week-end, i biancoverdi partono con la possibilità di potersi accontentare anche del pari per accedere ai quarti, ma al 10’ vengono subito ’bucati’: sugli sviluppi di un corner Nigro esce a vuoto e Ndiaye appoggia in rete di testa. La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere e si concretizza al 20’ quando, sempre da azione da calcio d’angolo, Michelotti è bravo a chiudere sul secondo palo. La gara a questo punto prosegue sui binari dell’equilibrio, anche se la Larcianese mostra più ’fame’. Così, poco prima dell’intervallo Mordagà perde un pallone sanguinosa in uscita, con gli uomini di Cerasa che sono abili a tramutarlo nella rete del 2-1 grazie a Lenti.

Nella ripresa la Real Cerretese alza il proprio baricentro alla ricerca del pari qualificazione, ma al 76’ viene punita in ripartenza: Ndiaye parte da centrocampo, salta un paio di avversari e poi serve a Ferraro un delizioso assist, che l’ex attaccante del Fucecchio scaraventa in rete dall’altezza del dischetto. Una magia assoluta di bomber Bouhafa su calcio di punizione riapre nuovamente il discorso qualificazione all’87’, ma nel generoso forcing finale i ’medicei’ non riescono a trovare quel 3-3 che li avrebbe proiettati ai quarti di finale. Anche perché prima Venturini toglie dalla porta un’altra magistrale punizione di Bouhafa e poi, proprio al 95’, l’arbitro non ravvede gli estremi del calcio di rigore per un intervento in area ai danni di Lamberti, sugli sviluppi di un corner, apparso francamente netto. Questa quindi la classifica finale del triangolare del secondo turno: Larcianese 6; Real Cerretese 3; Lampo Meridien 0. Per tanto ai quarti di finale del prossimo 24 gennaio si qualifica la Larcianese, che affronterà in trasferta la San Marco Avenza, vincitrice del gironcino con Pietrasanta e Pieve Fosciana.

Simone Cioni