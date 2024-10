Real e Zebre si spartiscono il derby. Partenza a razzo, poi cala il ritmo

real forte querceta

1

viareggio

1

REAL FQ (3-5-2): Luci, Tognarelli, Vittorini, Giubbolini (32’ st Solimano); Meucci, Quercetani (1’ st Vignali), Fortunati (11’ st Bucchioni), Stringara, Lucarelli; Micchi, Panicucci (15’ st Scarpa). All.: Andrea Cipolli.

VIAREGGIO (3-5-2): Carpita, Ricci, Bertacca, Sorbo; Belluomini, Remedi, Bianchi (47’ st Marinai), Maurelli (17’ st Santini), Bertelli; Brega, Morelli (28’ st Caggianese). All.: Stefano Santini.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Reti: 16’ pt Sorbo, 22’ pt Stringara.

Note: ammoniti Micchi, Meucci; angoli 3-7; recupero 0’+5’.

FORTE DEI MARMI – È un derby dai due volti quello tra Real Forte Querceta e Viareggio: primo tempo propositivo e dai ritmi alti, ripresa di prudenza, costellata da troppi errori tecnici. Alla fine il pareggio per 1-1, maturato grazie al botta e risposta iniziale Sorbo-Stringara, è senza dubbio il risultato più giusto. Per il Real Forte Querceta è il quarto pareggio consecutivo, il Viareggio fa un piccolo passo in avanti per uscire dal momento difficile ma entrambe devono fare di più per non perdere il treno dell’alta classifica.

La cronaca. Santini ne cambia cinque rispetto al pareggio con la Pro Livorno Sorgenti e propone per la prima volta in stagione la difesa a tre, con Ricci a completare il pacchetto arretrato, accanto a Bertacca e Sorbo. Tante sorprese anche nell’undici titolare del Real Forte Querceta: fuori i titolarissimi Solimano, Bucchioni e Mangiarotti, a centrocampo regia affidata a Fortunati. I ragazzi di Cipolli partono con il piede sull’acceleratore e dopo meno di minuti ci vuole un intervento miracoloso di Carpita per negare il vantaggio a Panicucci. Il Viareggio ci mette qualche minuto per adattarsi al nuovo modulo e costruisce la prima occasione attorno al 10’ con una punizione di Bertacca sull’esterno della rete.

Le palle inattive e gli inserimenti dei difensori sono un fattore in questa fase di campionato per il Viareggio e, proprio da un calcio d’angolo, nasce al 16’ il vantaggio dei bianconeri: Remedi batte a uscire per Sorbo la cui conclusione al volo con il piede debole, il destro, è di rara bellezza: 0-1 Viareggio. Se sulla corsia destra Belluomini riesce a contenere le sgroppate di Lucarelli e non rinuncia ad attaccare, dalla parte opposta Bertelli fatica e non poco contro Meucci. La rete dell’immediato pareggio nasce proprio da un’iniziativa dell’esterno locale: dribbling secco su Bertelli e cross nel cuore dell’area che premia il terzo tempo di Stringara, niente da fare per Carpita. La gara si mantiene vivace, con il Viareggio pericoloso con due conclusioni dalla distanza di Brega e Bertelli.

L’intervallo serve a Cipolli per ridisegnare l’assetto tattico dei suoi: fuori Quercetani per Vignali e conseguente passaggio al 4-4-2 per blindare le corsie esterne. Ci prova subito Brega di testa, facile la risposta di Luci, poi il livello in campo cala vertiginosamente: il Real Forte Querceta ritrova Scarpa, all’esordio da titolare, ma di fatto non riesce più a impensierire Bertacca e compagni; il Viareggio colleziona qualche angolo e poco altro.

Michele Nardini