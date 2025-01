Real Forte Querceta-Cuoiopelli. I biancorossi avanti con Turini. Ma puniti dal figlio del grande ex

REAL FORTE QUERCETA3CUOIOPELLI1

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini (65’ Stringara), Lucarelli (90’ Frosina), Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Jendoubi (65’ Maurelli), Fortunati, Panicucci (83’ Pavlenko), Bartolini, Bracci; a disposizione Palmerini, Bucchioni, Quercetani, Smecca, Vignali. Allenatore Francesco Buglio.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi, Porcellini (86’ Bindi), Maglio (77’ Tassi), Covino, Duranti, Vannuzzi, Mancino, Turini (77’ Pinna), Ferraro, Campo (54’ Hanxhari); a disposizione Pannocchia, Arrigucci, Bocini, Innocenti, Mancini. Allenatore Francesco D’Addario.

Arbitro: Bonamici di Grosseto (assistenti Mangini di Livorno e Spiniello di Firenze).

Marcatori: 2’ Turini, 25’ Panicucci, 38’ e 55’ Lucarelli.

Note: al 77’ espulso Ferraro; ammoniti Panicucci e Fortunati.

FORTE DEI MARMI – La Cuoiopelli passa in vantaggio dopo due minuti, ma alla fine viene punita dal figlio di uno degli ex giocatori biancorossi più famosi. Il Real Forte Querceta, infatti, dopo il pari di Panicucci, riesce a strappare i tre punti ai conciari grazie a una doppietta di Mattia Lucarelli, ventiseienne figlio di Cristiano che da Santa Croce spiccò il volo verso il professionismo e la nazionale Azzurra. Cuoio subito intraprendente. Al 2’ Turini mette dentro la palla dell’1-0. Ancora una volta i ragazzi di D’Addario riescono a passare in vantaggio. E ancora una volta non riescono a mantenere il risultato a proprio favore fino alla fine. Dopo il pareggio di Panicucci (al 25’), la partita va avanti in equilibrio. Al 38’ il primo gol di Lucarelli per il due a uno dei locali. Nella ripresa la Cuoiopelli riparte bene, ma dopo dieci minuti subisce il tre a uno e non riesce a riemergere.