Real Forte Querceta: Pareggio con Pro Livorno Sorgenti Assicura la Salvezza in Eccellenza

real forte querceta

0

pro livorno sorgenti

0

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Maurelli, Giubbolini, Vittorini, Tognarelli, Fortunati, Bracci, Lucarelli, Panicucci, Stringara, Mearini. A disp.: Luci, Nicolini, Vignali, Frosina, Quercetani, Bucchioni, Bartolini, Galli, Jendoubi. All.: Francesco Buglio.

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Sottile, Buonaccorsi, Putrignano, Cavalli, Signorini, Romanacci, Santagata, Lucchesi, Maffei, Di Tora. A disp.: Bettarini, Casanova, Bani, Orsini, Gjini, Ba, Binelli, Morelli. All.: Federico Bandinelli.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

FORTE DEI MARMI – Serviva un pareggio per raggiungere la salvezza, e pareggio è stato. Lo 0-0 interno contro la Pro Livorno Sorgenti regala al Real Forte Querceta la permanenza in Eccellenza. Partita tutt’altro che memorabile ma poco importa: i ragazzi di Francesco Buglio chiudono il campionato a quota 39 punti, a pari merito di Fratres Perignano e Viareggio (ma davanti con entrambe negli scontri diretti …) e mantengono sulla Ponte Buggianese dieci punti di vantaggio (il minimo per far scattare la forbice ed evitare i playout). Com’era prevedibile, la partita è stata a lungo bloccata: attenzione a metà sul campo del ‘Necchi Balloni’ e a metà alle notizie che arrivavano dagli altri campi. Buglio se l’è giocata con una squadra almeno sulla carta votata all’attacco (Panicucci, Mearini e Bracci contemporaneamente dall’inizio), la Pro Livorni Sorgenti, forte della salvezza già acquisita, ha giocato senza pressioni, dando spazio nel corso della gara a chi ha avuto meno minutaggio in stagione. Poche emozioni da registrare, con il Real Forte Querceta bravo ad amministrare il risultato e a non correre particolari pericoli.

Alla fine lo 0-0 va bene a tutti: il Real Forte compie l’ultimo passettino verso una salvezza che sembrava una formalità e che invece si era complicata con le ultime sconfitte; la Pro Livorno Sorgenti chiude con un pareggio una stagione positiva, segnata da una grande partenza e in cui non ha mai rischiato di finire nel vortice della lotta salvezza. E adesso per il Real Forte Querceta occhio alle prossime settimane: tra voci di possibili fusioni con altre società e l’orgoglio per un percorso calcistico e societario che ha saputo portare negli ultimi anni i bianconeroazzurri nell’élite del calcio versiliese, il futuro è ancor tutto da scrivere.

Michele Nardini