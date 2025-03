Real FQ vede il traguardo. La salvezza è a un passo

real forte querceta

1

camaiore

0

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Fortunati, Giubbolini, Vittorini, Tognarelli, Lucarelli, Bracci (46’ st Nicolini), Bucchioni, Mearini (9’ st Panicucci), Bartolini, Pavlenko. All.: Francesco Buglio.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Casani, Granaiola, Amico, Velani (17’ st Belli), Anzilotti, Cornacchia (42’ st Fani), Chiaramonti (35’ st Bastillo), Da Pozzo (7’ st Nardi), Kthella (28’ st Ricci). All.: Pietro Cristiani.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Rete: 8’ st Lucarelli.

Note: Ammoniti Giubbolini, Chiaramonti.

FORTE DEI MARMI – Il Real Forte Querceta supera 1-0 il Camaiore (che ha già vinto il campionato e conquistato con merito la serie D) e si scrolla di dosso un po’ di ansie per questo finale di stagione. La rete di Lucarelli a inizio ripresa regala tre punti fondamentali ai ragazzi di Francesco Buglio, ormai a un passo dalla salvezza aritmetica. A due giornate dalla fine del campionato, i cinque punti dal Fratres Perignano (squadra che al momento occupa l’ultimo posto che conduce ai playout) sono un vantaggio più che rassicurante: basterà un risultato positivo tra Castelnuovo Garfagnana e Pro Livorno Sorgenti per stare tranquilli e non dover attendere i risultati altrui (un altro motivo confortante per il Real Forte Querceta è la possibile forbice di punti con le altre concorrenti alla salvezza).

Il derby del ‘Necchi Balloni’ era una partita decisiva per il Real Forte Querceta, un po’ meno per un Camaiore con la pancia già sazia. Le motivazioni hanno sicuramente inciso sull’esito finale ma va dato atto ai padroni di casa di aver interpretato a dovere la gara, rischiando poco e gestendo con intelligenza gli snodi decisivi della contesa. Nel 4-4-2 iniziale, Buglio ha rilanciato in attacco Mearini, soltanto panchina per Panicucci. Out per squalifica Stringara. Camaiore senza Zambarda, Bacci e Zavatto: Cristiani concede poco al turnover, in campo i migliori con Chiaramonti a caccia del ventiduesimo centro in campionato.

L’equilibrio si spezza a inizio ripresa e ci pensa il solito Lucarelli a trovare lo spunto giusto per portare in vantaggio il Real Forte Querceta. Cristiani prova a scuotere i suoi gettando nella mischia Nardi e Belli, Buglio risponde con la solita staffetta davanti Mearini-Panicucci. Il Real Forte Querceta rischia poco e nel finale il Camaiore dà spazio ai suoi giovani, facendo debuttare in campionato il 2007 Bastillo al posto di Chiaramonti. Termina 1-0 e alla fine ci sono sorrisi per tutti.

Michele Nardini