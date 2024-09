Reazione tardiva in casa del Foligno per i biancorossi. Tomassini non fa sconti. Scivola il Terranuova

Foligno

1

Terranuova

0

Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Panaioli (64’ Carletti), Ceccuzzi (97’ Maselli), Mattia; Khribech (73’ Settimi), Tomassini (81’ D’Urso), Calderini (64’ Di Cato). All. Manni.

Terranuova Traina (4-2-3-1): Timperenza; Marini, Bega, Cappelli, Senzamici (52’ Sacconi); Mannella (60’ Ricci), Cioce; Suplja (52’ Grieco), Massai, Dini (84’ Castaldo); Oitana (91’ Tassi). All. Becattini.

Arbitro : D’Agnillo di Vasto.

Reti : 33’ Tomassini.

Note : spettatori 250 circa.

Ammoniti: Mancini, Bega, Settimi. Angoli: 2-8.

Foligno – Un Tognetti in grande giornata nega al Terranuova il pareggio che in fin dei conti gli uomini di Becattini avrebbero meritato. "Reazione – ha commentato il tecnico toscano che forse è arrivato con qualche minuto di ritardo, perché la mia squadra ha forse temuto di subire il raddoppio che avrebbe chiuso le ostilità, ma da questa partita prendo le cose buone e la prestazione del collettivo che a mio parere avrebbe meritato di uscire dal Blasone con un pareggio. Risultato che a mio avviso non avrebbe fatto gridare allo scandalo". Analisi e rammarico giustificato quelli di Becattini perché la sua squadra ben organizzata e con qualche individualità di spessore, contro il Foligno, squadra che per la prima volta della sua breve storia calcistica ha assaporato il clima della serie D, ha fornito una prestazione di livello, penalizzata da un episodio, il gol partita di Tomassini che ha deciso le sorti della gara. Pareggio che nonostante la grossa prestazione non è arrivato perché sulla sua strada ha incontrato un portiere, Tognatti in giornata di grazia. L’estremo difensore folignate che in occasione dell’assalto finale della squadra toscana in un paio di circostanze è stato miracoloso a dire no alle conclusioni di Oitana e Sacconi sventate dalla bravura e dal baby portierino della squadra umbra.

Carlo Luccioni