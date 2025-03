Recanatese a Isernia. Cianni alla squadra:: "Sarà una battaglia»

Un’infinità di volte in stagione, presentando il prossimo turno della Recanatese, lo abbiamo definito determinante, in qualche caso decisivo per il futuro prossimo del collettivo giallorosso. Rischiamo di ripeterci ma la gara di dopodomani ad Isernia rappresenta davvero uno snodo cruciale: "arrivati a questo punto del campionato – ci dice il dt Josè Cianni – i punti in palio valgono più del doppio. Quali insidie nasconde il match in Molise? Diciamo che per lo spirito di sopravvivenza le squadre con l’acqua alla gola sono portate a tirar fuori gli artigli, consapevoli tra l’altro che non possono più permettersi il lusso di sbagliare nulla. Quindi è scontato dire che ci aspettiamo una battaglia".

Ricordando anche il rocambolesco finale dell’andata, probabilmente la più atroce delle docce fredde con 2 gol subiti nel recupero: "Disputammo una partita impeccabile (era la prima di Lorenzo Bilò tra le mura amiche ndr) e quella conclusione ci è rimasta sul gozzo perché la vittoria sembrava acquisita. Rispetto ad allora hanno cambiato parecchio e modificato anche il modo di giocare. Prima puntavano molto sulla costruzione dal basso mentre adesso sono più pratici. Credo che un fattore importante sarà anche quelle delle condizioni del campo perché rischiamo di trovarci alle prese con un terreno pesante e molto allentato".

Preoccupazione tutt’altro che peregrina visto che le previsioni, a quelle latitudini, narrano di ulteriori due giorni di pioggia mentre solo domenica ci sarà una tregua ed il manto del "Mario Lancellotta" non è che brilli particolarmente nemmeno quando ci sono condizioni ideali. Quali sono le direttive che state dando alla truppa? "Credo che per noi siano essenziali l’atteggiamento e l’approccio, ossia ribattere colpo su colpo. Dobbiamo fare in modo che gli avversari non acquisiscano sicurezze, poi è chiaro che se sono penultimi con 11 punti in meno di noi qualche grosso limite lo hanno (gli isernini non vincono in casa da più di 5 mesi, ossia dal 2-1 nel derby con il Termoli ndr) e dobbiamo essere bravi a sfruttarli".

Con il rientro di Alfieri l’unico indisponibile è Mascolo, che sconterà la seconda giornata di squalifica: "Sì, considerando che quello di Giandonato era un semplice affaticamento ed anche Bellusci dovrebbe essere dei nostri".

Infine, dalla società, un enorme in bocca al lupo al difensore classe 2008 Leonardo Romitelli della juniores Nazionale che si trova a Torino nelle strutture dell’Allianz Training Center per alcune sedute di allenamento con il club bianconero. Giorni che resteranno indelebili per il ragazzo che dovrà far tesoro di tutto ciò con cui verrà a contatto, con serenità e senza esasperazioni.