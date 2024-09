Recanatese, parla il difensore Cusumano. "Il girone è tosto. Noi puntiamo in alto»

Francesco Paolo Cusumano, neo difensore giallorosso: per lei sarà la prima esperienza in assoluto in "D" dopo quasi 50 presenze tra i prof ed il settore giovanile a Cagliari. Perché dunque è maturata questa scelta di Recanati?

"Diciamo che è stata una scelta ponderata, fatta di concerto con la mia famiglia, nei confronti di una società alla quale è difficile dire di no. Vengo tra l’altro in una squadra con un organico molto molto valido e nel quale c’è un enorme voglia di riscatto, dopo una retrocessione maturata in modo così rocambolesco". Lei è ancora giovane avendo 23 anni ma forse cerca anche la possibilità di giocare con continuità dopo le ultime annate a Pesaro ed Alessandria dove il campo lo ha visto molto a singhiozzo.

"Certo, il pensiero è anche quello ma dipende da me guadagnare la fiducia del mister. Dunque devo lavorare seriamente e duramente poi tutto il resto sarà una conseguenza".

Lei è siciliano, di Alcamo esattamente ed è approdato in giallorosso da un paio di settimane anche se l’ingaggio è stato definito, in tutti i suoi dettagli, venerdì scorso. Qual è il suo stato di forma attuale?

"Non ho partecipato al ritiro con la Vis Pesaro, ma ho cercato di allenarmi a casa con un preparatore. In questi giorni sto proprio cercando di mettermi al passo con il resto dei miei compagni".

Visto che non lo ha mai frequentato cosa le hanno raccontato di questo girone che viene considerato tra i più competitivi a livello nazionale?

"Conosco però tantissimi giocatori che militano nelle varie squadre e posso dire che si tratta di una vera C2. Ci sono numerose compagini forti e blasonate e la sfida che ci aspetta è bella tosta però abbiamo i mezzi per puntare in alto".

Con il debutto contro la Fermana e soprattutto gli scontri diretti in serie con Samb, L’Aquila, Atletico Ascoli e Roma City avrete subito modo di saggiare le vostre potenzialità.

"Il calendario dice questo ma intanto pensiamo all’esordio Domenica prossima in casa che non sarà affatto semplice. Quest’anno più che mai dobbiamo ragionare partita per partita. C’è tempo per trarre altre conclusioni".

a. v.