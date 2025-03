Recanatese sempre più in alto. Cusumano entra e punisce la Vigor

Recanatese 1Vigor Senigallia 0

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani (49’st Cusumano); D.Ferrante, Giandonato (16’st Canonici), Raparo, Mordini (48’st Pesaresi); D’Angelo; Spagna (22’st Piefederici), Zini All. Bilò

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3) Campani; Fernandez, Pjetri, Magi Galluzzi, Beu (35’st Gasparroni); Furini (47’st Mori), Gonzalez, Carnevale (23’st De Angelis); Gabbianelli, Pesaresi (23’st Tenkorang, 37’st D’Errico), Ferrara All. Antonioli

Arbitro: Prencipe di TivoliRete: 50’st Cusumano

Note: spettatori 450 circa (150 gli ospiti). Recupero 0’+7’. Ammoniti Gonzalez, Giandonato, Canonici. Espulso al 47’st Pjetri per doppia ammonizione. Angoli 2-2

Il calcio, per molti aspetti, non finisce mai di sorprendere: accade quindi che Bilò, da pochi minuti in superiorità numerica, tenta, al 94’, la carta della temerarietà. Inserisce Cusumano, un difensore puro e lo mette a fare il centravanti e pochi secondi dopo, su morbido cross di D’Angelo, proprio lui concretizza sottoporta l’assist di un compagno. Gli episodi, come noto, sono determinanti ma in questa fattispecie la Recanatese pur non disputando la sua gara più brillante, costellata di tanti errori, ha meritato. La Vigor è stata punita, ma ha quasi del tutto rinunciato a giocare: ora la classifica è davvero traballante. Prima mezz’ora soporifera, nella quale l’aggressività ed il pressing a centrocampo hanno la meglio sulla tecnica individuale. Eccellente l’assist di D’Angelo che smarca Zini in area ma in precaria coordinazione, anche per il contrasto di Magi Galluzzi, non riesce a concludere. Vigor che si propone in avanti con Furini che apre per l’inserimento di Beu e ci mette una pezza provvidenziale Ferrante senior. Poco dopo angolo di Gabbianelli, stacca incustodito Magi Galluzzi da due passi senza trovare la porta. Al 37’ Giandonato dà un saggio delle sue qualità su punizione con Campani reattivo in corner ed il tempo si chiude su una bella giocata di D’Angelo con il portiere che respinge e la difesa a liberare. Ripresa e prima di uscire per infortunio, al quarto d’ora, Giandonato prova a sorprendere Campani, fuori dai pali e l’exploit non riesce per un nonnulla. Al 17’ l’occasione più nitida: Canonici appoggia per D’Angelo, "imbucata" che libera Spagna chiuso dal portiere e l’azione termina sul cross teso di Ferrante junior e la difesa che spazza. Si gioca ad una porta: 40’ cross di Mordini, di testa Piefederici non concretizza. Nel lunghissimo recupero per l’infortunio a Tenkorang, prima l’espulsione per doppio giallo a Pjetri e la testata vincente di Cusumano che equivale ad una bella fetta di tranquillità perché a 36 punti l’aria è decisamente più salubre e la Recanatese, forse per la prima volta in questa stagione è, udite udite, nella parte sinistra della classifica.

Andrea Verdolini