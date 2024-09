Recanatese sul mercato: "Battiamo diverse piste"

Cianni lo scivolone contro l’Ancona, nel contesto comunque di una gara affrontata in emergenza totale con 7 under in campo e Gomez che è pur sempre un 2000, deve essere archiviata senza rimuginarci troppo oppure va presa come un campanello d’allarme da non sottovalutare?

"Direi che il tutto fa parte di un progetto di crescita – ci dice il direttore tecnico – nel quale possono avvenire certe situazioni che debbono essere utilizzate per migliorarci. È fatale che un po’ si paghi lo scotto e sappiamo che non possiamo permetterci di non avere in campo i pochi over a disposizione. Ribadisco però che siamo ad agosto ed il nostro obiettivo è il campionato".

Andiamo nel dettaglio: quando si potrà ufficializzare l’arrivo di Cusumano?

"Penso che potremmo vederci stasera o al massimo domani con la Vis Pesaro. Il piccolo posticipo nel definire il tutto si è determinato per il loro esordio in Serie C di ieri a Sassari ma c’è l’accordo".

Ciò non toglie che servono almeno altri tre innesti.

"Lo sappiamo, ma debbono conciliarsi l’aspetto economico con le caratteristiche del giocatore e non sempre le esigenze coincidono. I rinforzi dovranno essere importanti e non possiamo permetterci errori".

La priorità assoluta è quella che riguarda il ruolo di Marcandella poi sfumato, ossia un trequartista?

"Servono giocatori di qualità, in mezzo al campo e davanti. Stiamo battendo diverse piste, tutte interessanti ma al momento nomi non ne posso fare semplicemente perché sono questioni ancora apertissime e con molti aspetti da definire".

Veniamo agli acciaccati. La situazione di D’Angelo?

"Con lui abbiamo fatto una precisa scelta di seguire un certo tipo di lavoro. Massimo è a disposizione sin dalla prossima partita e credo che alla fine del prossimo mese sarà al top della forma senza forzature, che riteniamo inutili e potenzialmente controproducenti".

Sbaffo?

"Solo un affaticamento, niente di particolare. Non ci sono proprio allarmismi".

In attesa di novità qual è il "sentiment" attuale?

"Quello che mai come quest’anno dobbiamo ragionare una partita alla volta ed un obiettivo alla volta chiaramente auspicando che non ci siano intoppi che possano condizionare i nostri giocatori-chiave".

La road-map settimanale non prevede amichevoli nel week end ma solo un galoppo in famiglia sabato contro la Juniores anche perché, giovedì e venerdì, il menù prevede carichi di lavoro…importanti.

Andrea Verdolini