Recanatese sul mercato. È caccia ai rinforzi

La squadra ci sta dando dentro di brutto in questi giorni dove, volenti o nolenti, si deve esclusivamente restare concentrati sugli allenamenti. Di conseguenza Filippi ha pensato bene di mettere sotto torchio la truppa per poi focalizzare l’attenzione sugli aspetti tecnici e presentarsi al meglio in vista del debutto, tra dieci giorni in casa, contro una Fermana che si sta, pian piano rafforzando. Nel frattempo ieri Cianni ha raggiunto Milano dove si stanno vivendo le ultime frenetiche ore di mercato. Chiusa positivamente la trattativa con la Vis Pesaro per l’approdo in giallorosso di Francesco Paolo Cusumano si seguono diverse piste cercando sempre di rispettare la duplice esigenza di rimanere in linea con il budget predisposto e di trovare i profili giusti con quelle caratteristiche indicate dall’allenatore. Dunque servono, con una certa urgenza, un centrocampista ed un esterno d’attacco. Le offerte, come sempre d’altronde, sono molteplici e tutti gli addetti ai lavori sembrano avere le risposte giuste alle varie richieste. Da qui a "chiudere" però ce ne passa e tutte le opzioni sono al momento aperte, ivi compresa quella di attendere tempi migliori.

Reso noto, infine, l’organigramma tecnico di tutto il vastissimo settore giovanile nel quale Edoardo Baleani sarà il responsabile dell’attività di base, Lorenzo Bilò, affiancato da Piero Vacca, l’allenatore della Juniores Nazionale mentre Gioele Bonfigli ed Andrea Petrarca guideranno, rispettivamente, l’Under 17 e l’Under 16. Una sorta di esercito che peraltro già si è messo in marcia.