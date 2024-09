Recupero di lusso. Minerari contro il Livorno

Finalmente è il giorno tanto atteso di Follonica Gavorrano e Livorno. Oggi alle 15 le due formazioni recuperano la prima giornata del girone E di serie D rinviata per maltempo. Dopo la vittoria dei labronici domenica ed il pari dei minerari col Terranuova Traiana, oggi è subito una sfida molto interessante tra due formazioni che ambiscono ai piani alti del girone. Livorno che punta al salto di categoria, avendo in rosa giocatori come Federico Dionisi, attaccante quasi 200 reti nei professionisti dalla serie A alla serie C, e il capitano Andrea Luci. Tra gli ex ci sarà anche l’attaccante Vieri Regoli, lo scorso anno in Maremma. Il Follonica Gavorrano ha aperto la prevendita dei biglietti sul circuito CiaoTickets. Per questo evento è prevista la vendita col biglietto nominativo. Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Oggi, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Questo varrà sia per gli spettatori ospiti che per i locali. Per i biglietti acquistati allo sportello il costo invece è di 15 euro. I residenti in provincia di Livorno potranno accedere al solo settore ospiti. Il settore locali è riservato ai residenti in provincia di Grosseto.