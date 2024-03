Recupero in Promozione Luco incassa tre punti d’oro Gran battaglia a suon di reti

LUCO

3

LUNIGIANA PONTREMOLESE

2

LUCO: Rizzo, Marucelli (76’ Buzzigoli), Trotta, Cirillo, Arias Arango, Nencioli, Parri (59’ Urzetta), Gianassi, Parrini, Cianferoni, Maenza (71’ Alivernini). A disp. De Sanctis, Satta, Maritato, Capetta, Kuka. All. Bellini.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Menichetti, Scaldarella (72’ Bresciani), Gabrielli, Verdi, Vicari, Grasselli, Petracci, Bruzzi (72’ D’Antongiovanni), Simonelli (81’ Ghiselli). A disp. Razzoli, Costi, Pelliccia, Agolli. All. Bellotti.

Arbitro: Norci di Arezzo (Gallà di Pistoia e Magnelli del Valdarno).

Marcatori: 6’ Gianassi, 45’ Vicari, 48’ Cirillo, 50’ Vicari, 64’ Maenza.

Note: espulso al 51’ Bellini.

GREZZANO - Il Luco batte la Lunigiana Pontremolese e conquista tre punti che in pratica mettono al sicuro la salvezza. Sul terreno amico dello "Stefano Bini" di Grezzano la formazione guidata in panchina da Andrea Bellini si impone con il risultato di 3-2 al termine di una sfida combattuta. Il risultato viene sbloccato dopo 6’ del primo tempo, quando Gianassi devia un tiro di Cirillo e porta in vantaggio la squadra mugellana. Nel corso del primo tempo gli ospiti spingono maggiormente rispetto ai padroni di casa, alla ricerca della rete del pareggio.

Quando scadono i 45’ iniziali la formazione massese raggiunge l’1-1 con Vicari, che batte il portiere di casa Rizzo su un traversone sul quale la difesa di casa non è impeccabile. L’inizio del secondo tempo è scoppiettante. Al 48’ Cirillo gira in porta un pallone proveniente dalla sinistra e riporta avanti i locali. Al 50’ pareggia ancora Vicari, che tocca sottoporta un cross dalla sinistra. Al 64’ la rete decisiva porta la firma di Maenza, che calcia in porta un traversone rasoterra messo in mezzo da Trotta.