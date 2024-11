La Reggiana si fa riprendere dal 2-0 al 2-2: è pari col Catanzaro

Reggio Emilia, 10 novembre 2024 – Questo 2-2 dividerà chi vedrà il bicchiere mezzo pieno e chi lo vedrà mezzo vuoto. Perché è vero che la Reggiana ha buttato via il doppio vantaggio, visto che fino al 40’ era sul 2-0, pero da lì in poi il Catanzaro ha trovato due reti e due legni, oltre che un maggiore dominio del gioco e supremazia territoriale.

I gol: due magie granata con eurogol al volo di Portanova da fuori area (25’) e una mezza rovesciata di Gondo (32’). Bellissimi anche i gol del Catanzaro: grande tiro al volo con bacio alla traversa di Pompetti (41’) e tiro a giro sotto al sette di Iemmello (75’). Per i calabresi anche una traversa di Biasci e un palo di Koutsoupias.

Granata pericolosi in diversi contropiedi, ma tanta imprecisione negli ultimi metri. Preoccupazione per Rozzio, uscito con le mani sul volto per un problema (probabilmente caviglia sinistra).

Reggiana a quota 14 punti: +1 sulla zona playout. Ora la sosta nazionali: si riprenderà sabato 23 novembre a Cesena nel derby contro i bianconeri di casa alle ore 17.15.

Il tabellino

REGGIANA-CATANZARO 2-2

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Meroni, Rozzio (24’st Fontanarosa), Lucchesi; Marras (24’st Fiamozzi), Ignacchiti, Reinhart (13’st Stulac), Portanova, Sersanti; Vergara (34’st Pettinari), Gondo (13’st Girma). A disp.: Motta, Libutti, Maggio, Urso, Cavallini, Kabashi, Nahounou.

All.: Viali

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon (10’st Brignola), Koutsoupias (41’st Coulibaly), Pontisso (25’st Buso), Pompetti, D’Alessandro (25’st Seck); Biasci (41’st Pittarello), Iemmello. A disp.: Dini, Turicchia, Pagano, Ceresoli, Breit, Volpe, Cassandro.

All.: Caserta

Arbitro: Prontera (Cipriani e Trasciatti; IV ufficiale Canci; Var Volpi, Avar Nasca)

Reti: Portanova (R) al 25’pt, Gondo (R) al 32’pt, Pompetti (C) al 41’pt,Iemmello (C) al 30’st.

Note: spettatori 9959 per un incasso lordo di 119.920,86 euro. Ammoniti: Compagnon, Gondo, Bonini. Angoli: 1-4. Recuperi: 1’ e 6’.