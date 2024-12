Reggiana da incubo, la cenerentola Cittadella cala il tris

Reggio Emilia, 21 dicembre 2024 – La peggiore Reggiana della stagione con distacco: nel freddo di Cittadella i veneti vincono per 3-1. Basterebbe dire che il Cittadella non vinceva in casa da ben 16 partite di fila (e quest’anno, di conseguenza, non aveva ancora vinto in casa), e che era l’ultima della classe col peggiore attacco (e lo è tutt’ora). E la Reggiana ha concesso tre reti ad una squadra in enorme difficoltà.

Primo tempo chiuso 0-0: gara brutta, si segnala al 45’ solo un miracolo di Bardi su Vita (volo all’incrocio).

Nella ripresa Reggiana pure peggio, e Cittadella che trova i gol di Pandolfi e Tronchin. Un pizzico d’orgoglio reggiano porta al gol di Gondo, ma allo scadere tris definitivo di Rabbi. L’unica nota positiva, se così si può dire, è che la Reggiana passerà il Natale fuori dalla zona playout.

Si torna in campo a Santo Stefano per il “boxing day”: alle ore 15 a Reggio arriverà la Juve Stabia, neopromossa che sta sorprendendo tutti. Servirà una Reggiana totalmente diversa, perché così si rischia davvero.

Il tabellino

CITTADELLA-REGGIANA 3-1

CITTADELLA (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Negro (29’pt Piccinini), Carissoni; D’Alessio, Tronchin, Casolari (41’st Pavan), Branca (13’st Ravasio), Masciangelo; Vita; Pandolfi (41’st Rabbi). A disp.: Squizzato, Magrassi, Cassano, Desogus, Voltan, Rizza. All.: Dal Canto

REGGIANA (4-1-4-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti (24’st Gondo); Kabashi; Marras (32’st Maggio), Portanova, Ignacchiti (32’st Sersanti), Vergara (44’st Okwonkwo); Pettinari (32’st Vido). A disp.: Motta, Sposito, Stulac, Fiamozzi, Reinhart, Fontanarosa, Nahounou. All.: Viali Arbitro: Colombo di Como (Rossi di Rovigo e Di Gioia di Nola; IV ufficiale Ursini di Pescara; Var Prontera di Bologna, Avar Serra di Torino) Reti: Pandolfi (C) al 17’st, Tronchin (C) al 33’st, Gondo (R) al 39’st, Rabbi (C) al 51’st.

Note: spettatori 3057 (di cui 516 reggiani). Ammoniti Pettinari, Bardi, Ravasio, Sampirisi, Vita, mister Dal Canto, Maggio. Angoli: 4-1. Recuperi: 1’ e 5’.