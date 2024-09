Serie B, niente riscatto per il Brescia: ko anche con la Reggiana, finisce 2-0

Brescia – Niente riscatto per il Brescia, che, dopo la sconfitta con il Cittadella si arrende alla Reggiana. Al di là del 2-0 finale per i granata la nota che si evidenzia maggiormente al termine di questo turno infrasettimanale è la prova, svagata e con troppi errori, dei giocatori di mister Maran, che non riescono a cancellare una partenza da incubo con un errore che doli soli 4 spiana la strada ai padroni di casa.

Le Rondinelle provano a rendersi pericolose con la prima azione, ma il tiro-cross di Dickmann frutta solo un angolo, mentre sul fronte opposto sono le Rondinelle a farsi male al 4’, con Cistana che sbaglia l’uscita e porge il pallone a Maggio, che ringrazia e beffa Lezzerini in uscita disperata. L’immediato svantaggio rappresenta un duro colpo per la formazione di Maran, che dopo altri 4’ rischia di incassare il raddoppio, ma questa volta Lezzerini riesce a deviare in angolo l’insidioso tap-in di Vergara, ben servito da Vido, lanciato ancora una volta da un errore in fase di costruzione degli ospiti. Il Brescia soffre per tutto il primo quarto d’ora, ma riesce ad entrare in partita e chiama al lavoro la retroguardia granata prima con Bianchi e poi con Olzer.

La formazione di Maran commette troppi errori, specie nella costruzione del gioco, e gli emiliani possono rendersi ancora minacciosi con Maggio e con Vido, ma la retroguardia biancazzurra riesce comunque a rimediare. Superata la mezz’ora, gli ospiti aumentano il ritmo delle loro giocate e prima dell’intervallo chiamano al lavoro Bardi con Borrelli e Bisoli, ma le due contendenti vanno al riposo con il vantaggio minimo dei granata.

In avvio di ripresa mister Maran cerca di dare nuovo slancio alle Rondinelle e inserisce Galazzi e Juric. Gli ospiti si fanno più propositivi, ma la Reggiana chiude con attenzione gli spazi. Il Brescia cresce, ma al 21’ Gondo dalla distanza cerca di beffare Lezzerini che riesce a sfiorare la sfera e ad alzarla sulla traversa. Un pericolo che è un po’ il segnale della resa per le Rondinelle, che non riescono più a raddrizzare la gara e al 41’ subiscono il contropiede che consente a Portanova di firmare il definitivo 2-0 per la Reggiana.

Reggiana-Brescia 2-0 (1-0)

Reggiana (4-3-2-1): Bardi 6,5; Sampirisi 6 (22’ st Fiamozzi 6) Meroni 6,5, Rozzio 6, Libutti 6; Ignacchiti 6, Stulac 6 (16’ st Reinhart 6), Sersanti 6; Vergara 6,5, Maggio 6,5; Vido 6 (16’ st Gondo 6). A disposizione: Motta; Sposito; Cavallini; Nahounou; Stramaccioni; Cigarini; Portanova; Urso. All: William Viali 6.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 5,5; Dickmann 6, Cistana 5,5, Adorni 6, Corrado 6; Bisoli 6, Verreth 6, Bertagnoli 6; Olzer 6,5 (1’ st Galazzi 6), Bianchi 6 (1’ st Juric 6); Borrelli 6,5. A disposizione: Andrenacci; Papetti; Calvani; Jallow; Paghera; Fogliata; Besaggio; Bjarnason; Nuamah; Buhagiar. All: Rolando Maran 6.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata 6.

Reti: 4’ pt Maggio; 41’ st Portanova.

Note: ammoniti: Maggio; Sampirisi; Borrelli - angoli: 5-5 – recupero: 1’ e 5’ – spettatori: 9.252 (di cui circa 700 bresciani).