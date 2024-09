Renate a caccia di riscatto. Pronti all’AlbinoLeffe

Nessun dramma dopo la sconfitta di martedì sera contro il Vicenza, ma la giusta voglia di riprendere il cammino. Ovviamente tenere il passo delle super-big e/o vincere il campionato non rientra di certo tra gli obiettivi del Renate che dopo cinque vittorie di fila si è dovuto arrendere al rasoterra di Zampano. Padova quindi primo e in solitudine, le pantere restano al secondo posto e vogliono riprendere la corsa già questa sera - per la quarta volta di fila in notturna, in casa al “Mino Favini“ di Meda contro l’AlbinoLeffe. Una classicissima tra i professionisti visto che negli ultimi dieci anni le squadre si sono incontrate 18 volte in un contesto ufficiale e il conto totale dice bene alle pantere con sei vittorie, tre sconfitte ma ben nove pareggi. Capitolo formazione. Ovviamente conterà molto come sono state assorbite le tossine derivanti dalle due trasferte ravvicinate a Verona e Vicenza. Questo lo sa solo Foschi che comunque può contare sul recupero e sul ritorno tra i convocati del difensore centrale Jonathan Spedalieri che bene aveva iniziato la stagione da titolare. Nelle ultimissime uscite il suo posto era stato preso da Pellizzari che faceva coppia con Auriletto. Sulle corsie ci sono Anghileri a destra e Riviera a sinistra stante la perdurante indisponibilità di Regonesi che rivedremo a breve in gruppo. Nell’ipotesi di un 4-3-1-2 iniziale, la linea mediana del campo sarebbe così composta partendo da destra con Delcarro, Bonetti in mezzo a fare da playmaker anche se l’assenza di Siega e Calì che non figurano tra i convocati potrebbe indurre il tecnico a mischiare un po’ le carte nel reparto con Vassallo pronto a tornare buono per una maglia da titolare. Di Nolfo si prepara ad agire tra i due reparti e a rifornire di palloni gli attaccanti. Quali? Qui le possibilità sono molteplici; Egharevba, ha dato una discreta impressione al “Menti“, e in un’ottica di turn-over potrebbe fare coppia con Plescia, almeno dall’inizio.

La gara verrà trasmessa stasera alle 20.45 in diretta tv su Sky Sport 256, e in diretta streaming su NOW e SkyGo. Arbitra il signor Gangi di Enna. È ufficiale, infine, la rescissione con Marcello Possenti che dopo cinque campionati non rientrava nei programmi di Luciano Foschi.