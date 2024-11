Renate a Chioggia senza guida. Allenatore e vice sono squalificati. Con la Clodiense serve una scossa

Con Luciano Foschi e il suo vice Gioacchino Adamo entrambi squalificati per due turni (il primo espulso al 40’ della ripresa contro il Lumezzane, il secondo "per condotta irriguardosa e offensiva al termine della gara…") in panchina, o meglio ricoprirà lo status di allenatore, per la sfida contro la neopromossa Union Clodiense oggi a Legnago (dal derby col Vicenza si torna a Chioggia) ci andrà Maurizio Monguzzi, lo storico preparatore dei portieri. Al suo fianco il direttore sportivo Oscar Magoni. Per il momento non semplice che sta attraversando il Renate perdere per due partite il mister e il suo assistente non è la mossa ideale. Come si suol dire in campo ci vanno i giocatori e vedremo quali saranno gli undici prescelti per provare a dare una scossa. Se tra i pali (Nobile) e in difesa (da destra a sinistra Anghileri, Spedalieri, Auriletto e uno tra Regonesi e Riviera) dovrebbe cambiare poco o nulla, è dalla cintola in su che possiamo solo ipotizzare. Senza lo squalificato Del Carro e gli infortunati Calì ed Esposito, torna buono il rientro di Vassallo che in mezzo potrebbe essere supportato da Bonetti e Siega e Mazzaroppi avanzato a supporto delle due punte. E qui potremmo estrarre a sorte anche se l’ultima gara qualche indicazione l’ha data con la tripla sostituzione del 41’ del primo tempo con relativa bocciatura di Bocalon, Plescia e Ghezzi.

Restano De Leo (certo al 99% visto anche il primo gol tra i professionisti) ed Egharevba (foto). Non se la passano meglio i granata di casa, penultimi e in astinenza da vittorie da oltre 70 giorni. Arbitra il match delle 17.30 Recchia di Brindisi.