Renate alla prova Alcione. Sfida fra le imbattute

Renate e Alcione sono tra le sette squadre ancora imbattute nel girone A. I nerazzurri sono addirittura a punteggio pieno, gli orange, neopromossi, hanno iniziato comunque benissimo la stagione in Serie C concedendosi il lusso di battere in trasferta l’Atalanta Under 23 e poi di impattare 0-0 contro la Virtus Verona. Doppio 1-0 per il Renate con Pro Patria e Feralpi e già un bel pieno di certezze per Foschi che, però, dei sei punticini in classifica se ne infischia e preferisce valutare i passi avanti dei suoi. Per guardare la posizione e contare c’è tempo più in là. Però i sei punti in due partite indicano che la traccia seguita da Foschi è quella giusta per quanto riguarda gli uomini da utilizzare. Contro i milanesi è ipotizzabile vedere una formazione molto simile alle due precedenti specie in difesa e a centrocampo mentre in attacco il tecnico di Albano Laziale ha ruotato tutti gli effettivi a disposizione nell’arco dei 180 minuti giocati fin qui. Quindi Nobile tra i pali, sulle due corsie agiranno Anghileri e Riviera, in mezzo Auriletto e Spedalieri (foto Peruzzetto) hanno subito dimostrato grande feeling e meccanismi perfetti. A fare da playmaker non si tocca Vassallo, a supporto c’è qualche soluzione in più, ma Delcarro e Mazzaroppi partono come favoriti per due maglie da titolari (ma Siega scalpita). In attacco c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dopo il gran secondo tempo giocato contro la Feralpi (gol e palo) Di Nolfo ha guadagnato mille punti nelle gerarchie di Foschi e non è da escludere che sarà uno dei tre, ma assieme a chi? Le opzioni sono davvero molteplici.

Sette giorni fa c’erano Bocalon ed Egharevba, Ghezzi potrebbe partire dalla panchina proprio a favore di Di Nolfo, scalpita De Leo, ci sarà spazio anche per Plescia, non si sa se dall’inizio. Si gioca al Breda di Sesto San Giovanni, calcio d’inizio alle 18.30, arbitra Totaro di Lecce. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 254 di Sky Sport (con Diretta Gol) e su Now in streaming.