Renate, arriva il primo pareggio. Col Caldiero resta l’amaro in bocca

RENATE

di Roberto Sanvito

Fa troppo poco il Renate a livello offensivo per tornare alla vittoria casalinga che manca oramai da un mese e mezzo. Sicuramente più del Caldiero soddisfatto del punto più dei padroni di casa che falliscono il match point al minuto 81 dopo un secondo tempo senza acuti. Ispira a destra Bocalon, Delcarro (nella foto) si gira bene col suo sinistro, Giacomel oppone il corpo come può, il fango lo aiuta frenando il pallone che gli era sgusciato da sotto. E dopo sei vittorie e quattro sconfitte (nelle ultime cinque giornate) sulla ruota di Renate esce anche il primo pareggio che muove la classifica ma non è affatto sufficiente a cancellare i dubbi emersi nell’ultimo mese dopo la partenza sprint.

È un Renate che non entusiasma quello visto ieri a Meda contro i veneti, complice comunque un campo reso scivoloso e pesante dalle forti piogge che non ha di certo agevolato trame e spettacolo dei ventidue in campo. Nel primo tempo i nerazzurri si erano resi pericolosi con De Leo e Di Nolfo, quest’ultimo al 10’ con la sua solita stoccata di sinistro su cui Giacomel salva in tuffo. Risposta Caldiero poco dopo, tracciante preciso di Gattoni, anzi quasi preciso, pallone a fil di palo con Nobile battuto. Poi, improvvisamente, dopo tanta noia, l’incornata di De Leo su cui Giacomel si fa trovare pronto. Nella prima metà di ripresa non succede praticamente nulla, squadre lunghe, portieri inoperosi. Ci si risveglia dal torpore quando al 71’ Nobile svirgola pericolosamente un rinvio, per fortuna colpendo abbastanza cuoio per evitare guai peggiori.

Un paio di minuti più tardi l’occasionissima per il Caldiero, si passa sempre da Gattoni a destra che costruisce il rigore in corsa per Mondoni che colpisce così male da non centrare lo specchio. Nobile nulla avrebbe potuto. La già citata risposta di Delcarro trova portiere e fango come antagonisti e la frenata del Renate si allunga di un’altra partita.