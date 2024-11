Renate-Arzignano, basta alibi. Senza vittoria in casa da 64 giorni. I nerazzurri inseguono il riscatto

Oggi ci sarà poco da “filosofeggiare“ per il Renate contro l’Arzignano. Occorre vincere e stop. Non basta più accontentarsi di un pareggio acciuffato al 95’ per il rotto della cuffia.

In un momento complicato come quello che stanno attraversando le pantere con la vittoria che in casa manca da ben 64 giorni e i tre punti tutti insieme che nelle ultime nove gare sono arrivati una volta sola (a Lecco) quasi un mese e mezzo fa, contro l’Arzignano non varrà più alcun alibi. I veneti sono in zona playout ma dopo il cambio della guardia in panchina con il ritorno di Giuseppe Bianchini, esonerato a sua volta lo scorso marzo ma ancora sotto contratto e reintegrato, stanno correndo a ritmo-promozione con 10 punti fatti nelle ultime quattro giornate e due successi nelle ultime due trasferte a Vercelli e Gorgonzola. Luciano Foschi e il suo vice Gioacchino Adamo seguiranno nuovamente la squadra dalla tribuna, sconteranno la seconda giornata di squalifica. Farà le loro veci in panchina il preparatore dei portieri Maurizio Monguzzi coadiuvato dal direttore sportivo Oscar Magoni.

È fiducioso per un pronto ritorno al successo il difensore centrale Auriletto che questo pomeriggio cambierà partner in mezzo al reparto arretrato stante la squalifica per un turno di Spedalieri, autore del sopra citato gol al 95’ domenica a Legnago contro la Clodiense. Lo affiancherà con ogni probabilità Pellizzari. "Vogliamo tornare a festeggiare in casa, dobbiamo far sì che lo stadio di Meda torni a essere una nostra arma. Negli ultimi tempi le prestazioni sono arrivate, forse abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Occhio all’Arzignano, squadra tosta che gioca sui duelli e sulle seconde palle" le sue parole. Rientra dalla squalifica Delcarro (foto Peruzzetto).

Dirige l’incontro il signor Liotta di Castellamare di Stabia. Diretta dalle 15 su Sky Sport e in streaming su Now.