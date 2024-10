Renate, brutta frenata col Novara. Anticipo beffa per un errore arbitrale: "Ci siamo innervositi senza reagire»

La vittoria a Lecco non dà lo slancio sperato al Renate battuto a Meda dal Novara. Ora la frenata dei nerazzurri è ufficiale essendo quella di venerdì sera la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Ma il tesoretto accumulato in partenza è davvero sostanzioso e la classifica non ne risentirà particolarmente anche al termine di questa lunghissima nona giornata. Ma nell’economia dell’anticipo del “Mino Favini“ pesa tanto quanto accaduto nei 30 secondi a cavallo del quinto minuto nella ripresa quando l’arbitro Maria Marotta non sanziona con la massima punizione il contatto in area piemontese tra Agyemang e Egharevba e sul capovolgimento di fronte il Novara segna sfruttando anche una indecisione di Nobile che non trattiene il pallone calciato da Morosini per il più facile dei tap-in dell’ex Ranieri. "Purtroppo siamo in una categoria in cui un errore arbitrale non è rimediabile attraverso l’uso della tecnologia. E quindi bisogna incassarlo. Ci sono gli assistenti, vero, che potrebbero aiutare il direttore di gara…" spiega Gioacchino Adamo che in sala stampa ha sostituito Luciano Foschi. "Si tratta di un errore importante perché dal possibile 1-0 a nostro favore su rigore e magari espulsione del giocatore del Novara, nella stessa azione siamo andati sotto nel punteggio. Ingenui anche noi, potevamo commettere un fallo prima, evitando di farli arrivare in area". Scarna la reazione dopo il gol preso, come del resto insufficiente è stata la produttività offensiva nei 49 minuti precedenti mentre il Novara almeno aveva colpito una traversa. "Dobbiamo imparare a reagire alle difficoltà. Sotto questo punto di vista il Renate deve crescere molto. Quando capitano episodi del genere bisogna saperli gestire. È stato talmente clamoroso che non siamo riusciti a superarlo, ci siamo innervositi e disuniti".