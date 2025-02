Renate è fuori dai playoff. L’AlbinoLeffe per risalire

Tutto il vantaggio accumulato grazie all’ottima partenza di settembre allo sprint di fine 2024 si è esaurito. Con le vittorie ieri pomeriggio della lanciatissima Giana sul campo del fanalino di coda Union Clodiense e dell’altrettanto in gas Virtus Verona a Caravaggio contro i giovani dell’Atalanta i nerazzurri escono dalla zona playoff. Avranno l’opportunità di rientrarci immediatamente, ma solo ed esclusivamente vincendo oggi all’AlbinoLeffe Stadium (17.30). Vittoria che manca dal 2024. Nel nuovo anno i punti fatti sono pari a zero. A Zanica va di scena un “classicone“ per la Serie C contro l’AlbinoLeffe e Foschi, visto il periodo di “vacche magre“, potrebbe interpretare come un segnale positivo anche una sconfitta, ma all’ultimo minuto e con la seconda forza del torneo Vicenza, per ridare certezze a un gruppo e, chissà, replicare la formazione titolare di otto giorni fa.

Cambierà certamente l’interprete tra i pali perché Nobile ha finito di scontare la squalifica e si riprenderà il ruolo al posto di Ombra. Anche in difesa ci attendiamo poche novità rispetto al trio composto da Spedalieri, Auriletto e Riviera. Più possibile qualche cambiamento a centrocampo dove l’assortimento e le possibilità sono maggiori specie con il rientrodal turno di stop di Vassallo che quasi certamente partirà dal 1’. E in attacco? I gol faticano ad arrivare con qualsiasi soluzione tentata. È a disposizione Kolaj, potrebbe essere lui il partner di Plescia.