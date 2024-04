Renate e lo sfizio playoff: "Prendiamoci i tre punti"

Quasi archiviata la pratica salvezza, dall’AlbinoLeffe in avanti si può guardare con moderata fiducia a ritagliarsi un piccolo spazio nei playoff. Che sono lì ad un punto, anche se sono almeno quattro le pretendenti legittime (bergamaschi inclusi). Ma bisogna fare risultato oggi alle 16.15 e poi ancora con la Giana per presentarsi a tiro all’ultima giornata nello scontro diretto col Trento, attualmente decimo. Mister Pavanel dovrà fare a meno a centrocampo di Esposito: ipotizzando lo stesso schieramento di lunedì che ha riportato il Renate al successo casalingo dopo 7 ko, al suo posto è pronto Gasperi. Poi Ombra tra i pali, Bosisio, Alcibiade e Possenti dietro, il centrocampo completato da Baldassin e sulle ali Anghileri e D’Orsi e davanti Bocalon, Sorrentino con Paudice. Ma non si escludono cambiamenti in corsa, magari un ritorno alla difesa a quattro oppure al 3-5-2. Tra i disponibili c’è Andrea Ghezzi, che dopo quasi un anno dall’infortunio è rientrato negli ultimi minuti della gara contro il Mantova.

"A Zanica sarà l’ennesimo scontro diretto di questo finale di stagione, a cui arriviamo dopo tre punti importantissimi contro il Mantova – analizza la mezz’ala –. Il nostro obiettivo è fare una buona prestazione che ci porti a muovere ancora la classifica. Siamo consapevoli che anche l’AlbinoLeffe non può permettersi passi falsi, per questo abbiamo lavorato con la giusta concentrazione. A livello personale sono felicissimo di essere tornato in campo, era da troppo tempo che aspettavo di farlo. Per me è un nuovo punto di partenza ed è bello poter dare il mio contributo". Nelle fila dell’AlbinoLeffe oltre agli infortunati Pratelli, Genevier, Giorno, Toccafondi, Toma e Carletti mancherà lo squalificato Marchetti, che dopo il rosso nel finale del match perso malamente a Vercelli ha preso due turni di squalifica e sconterà il primo col Renate. In dubbio Zanini. Arbitra il match Silvia Gasperotti di Roveretto, diretta sul canale 255 di Sky Calcio.