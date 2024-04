Renate e lo spiraglio di Pavanel. Serie C, una vittoria inattesa. Dopo la salvezza si torna a sognare

Il campionato esageratamente “spezzatino“ e il Lumezzane che domenica sera ha frenato il Padova (che poi ha esonerato Torrente e richiamato Oddo per provare a vincere i playoff) agevolano il Renate che nel posticipo del lunedì si trova di fronte un Mantova già promosso in serie B, "inebriato" (per prendere a prestito un termine "morbido" di mister Pavanel) da una notte di festeggiamenti, lo batte 2-0 e dopo sette ko di fila, fatali alla panchina di Colombo, torna a vincere in via Icmesa. L’ultima volta risaliva a qualcosa come 92 giorni prima, era il 7 gennaio e si giocava la prima di ritorno. È chiaro che sui 90 minuti di lunedì abbia influito il verdetto di domenica alle 20.30 quando il Mantova si trovava già in ritiro in un hotel di Giussano e che la concentrazione sia andata a farsi benedire al triplice fischio di Lumezzane-Padova. Prima la festa nella hall e poi il pullman ha riportato l’intera comitiva in città per salutare i tifosi e poi fare ritorno in Brianza alle prime luci dell’alba. Tifosi virgiliani che hanno riempito per metà il “Mino Favini“, Possanzini che ha operato ampio turn-over e un gol per tempo degli ex Bocalon e Sorrentino han chiuso il pacchetto. Alla fine sorrisi e festa per tutti perché con questi tre punti il Renate sale a 44 e solo la matematica gli nega la salvezza. E tornano addirittura d’attualità i playoff, ora lì a una lunghezza. Dopo i complimenti di rito alla neopromossa, Pavanel sintetizza così i 90 minuti di lunedì. "Comunque non ci hanno regalato nulla, questa vittoria ce la siamo presa noi; chiaro che avessimo motivazioni più forti delle loro e alla lunga hanno pesato. Sono veramente tre punti d’oro…". Ma già lo sguardo è rivolto a obiettivi più ambiziosi visto che alla fine mancano ancora tre turni e il Renate vuole giocarsi le sue chance e non stiamo parlando di salvezza, che quella è già praticamente in saccoccia.

"Adesso si fa interessante - sorride Pavanel - Io lo avevo detto ai ragazzi al mio ritorno. Sono di nuovo qui perché vedo uno spiraglio… Ovvio, prima bisogna guardarsi alle spalle perché di certo non c’è ancora nulla, ma allo stato attuale per scacciare i fantasmi dei playout proviamo ad accorciare davanti. Il calcio è strano. Una stagione che poteva essere fallimentare può diventare positiva e da questa cosa possiamo guadagnarci tutti".

(Bocalon in foto Peruzzetto)