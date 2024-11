Renate, extra-pareggio. Acciuffata la Clodiense

A freddo sono due punti persi, non uno guadagnato, perché a Legnago contro l’Union Clodiense, penultima forza del torneo davanti solo alla “malmessa“ Triestina e che non vinceva da 71 giorni (proprio contro gli alabardati a inizio stagione…) reduce da quattro ko di fila, bisogna portare a casa la posta piena e mettere fine a un periodo di “vacche magre“ che si sta protraendo da troppo tempo.

Poi la realtà è stata un’altra e lo testimoniano le modalità con cui è stato festeggiato dalla panchina il gol di Spedalieri (foto) al minuto 95 che in extremis ha raddrizzato una situazione pessima, anzi drammatica, con il Renate sotto 1-0 dopo un minuto e 2-0 dopo otto. Solo nel secondo tempo è arrivato il gol di Bocalon che ha dimezzato lo svantaggio e poi dopo l’arrembaggio, quello del difensore centrale in disperata proiezione offensiva. Poco, troppo poco in una domenica in cui sia Foschi che il vice Adamo si sono seduti in tribuna causa squalifica che li terrà fuori anche contro l’Arzignano. Analizza la gara capitan Anghileri: "Le due reti prese nei primissimi minuti avrebbero potuto tagliare le gambe a chiunque. Partire con un handicap del genere dopo appena 8 minuti avrebbe messo in difficoltà qualsiasi squadra, specie in un momento come quello che stiamo attraversando. L’aspetto positivo è che non abbiamo mai mollato, la reazione è stata davvero importante, da chi ha giocato tutta la partita a chi è subentrato nella ripresa". Il capitano nerazzurro coglie solo aspetti positivi dall’esperienza di Legnago dove si è giocato su un campo in condizioni inguardabili.

"Questa partita ci deve dare grande forza, non è semplice recuperare due gol. Se c’è più rammarico o più sollievo? Per come si erano messe le cose direi la seconda opzione. Ma è anche vero che nell’arco dei 90 minuti siamo stati superiori noi, con un’altra partenza saremmo qui a parlare sicuramente di un’altra partita…". Le circostanze con cui è maturato il doppio vantaggio della matricola Union Clodiense devono però fare riflettere. "Questo 2-2 ci dà forza, entusiasmo, muove la classifica in un momento per noi complicato" chiude Anghileri.