Renate in appello. L’Atalanta U23 occasione per il riscatto

Limitiamoci al 2024 perché il quadro offerto vale più di ogni altra considerazione. Cinque le partite in casa disputate su sette, una sola la vittoria contro il Fiorenzuola ottenuta il 7 gennaio, seguita da quattro sconfitte di fila. In trasferta solo due i match entrambi vittoriosi per il Renate che ragiona al contrario per una squadra che in questo momento deve pensare a salvarsi. Perde in casa, vince in trasferta. All’appello manca la gara di Caravaggio contro l’Atalanta Under 23, saltata per nebbia: sarà recuperata oggi alle 14. Mister Colombo rispetto ai convocati di sabato dovrà fare a meno a centrocampo di Esposito oltre ai difensori fermi ai box Alcibiade e Auriletto e all’altro centrocampista Mora, prelevato sul gong del mercato di gennaio proprio dagli orobici. In difesa le scelte sono al minimo e non è escluso rivedere il trio Bosisio, Possenti (nella foto Peruzzetto) e Vimercati. A centrocampo ci potrebbe essere spazio per Gasperi fin dall’inizio, inutilizzato contro il Lanerossi e, sulla corsia mancina, per Bracaglia al posto di D’Orsi. Più scelta in attacco, dove ultimamente si sta sfogliando la margherita per la coppia più efficace. Se il metro di paragone dovessero essere le gare interne, viene a galla la scarsa propensione a offendere dei nerazzurri. A questo giro potrebbe essere il turno di Bocalon e Pinzauti, con Sorrentino a prendere fiato e magari entrare nella ripresa.

"Guardando l’aspetto positivo, torniamo a giocare in trasferta dove finora abbiamo guadagnato più punti, offrendo prestazioni nettamente migliori – le parole del mister –. Ogni gara è un’occasione per riscattarci, ma abbiamo bisogno di recuperare preziose energie fisiche e mentali. Voglio un approccio alla sfida migliore, perché ultimamente abbiamo concesso troppi gol in apertura e quando vai sempre sotto recuperare non è facile o scontato". Arbitra Gianluca Catanzaro di Catanzaro.