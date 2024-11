Renate, occasione per risollevarsi. Nella tana della Triestina in crisi

La fascia di calendario teoricamente più alla portata dei colori nerazzurri prosegue e propone per oggi in notturna la trasferta di Trieste contro il fanalino di coda del girone A. Prima cosa importante da sottolineare in vista della gara di questa sera al “Nereo Rocco“: in panchina lo staff tecnico tornerà nella formazione tipo, visto che sia Luciano Foschi che il suo vice Adamo hanno terminato di scontare la squalifica di due turni dopo il finale agitato della partita contro il Lumezzane persa 2-1 a Meda. A Legnago contro l’Union Clodiense e lo scorso weekend in casa contro l’Arzignano aveva assunto le redini della squadra in panchina il direttore sportivo Oscar Magoni assieme al preparatore dei portieri Maurizio Monguzzi (che figurava come allenatore). In tutto due pareggi il fatturato di una coppia di gare da cui, in termini di classifica, ci si aspettava molto di più.

Capitolo formazione. Oltre a Nobile tra i pali, c’è da registrare il rientro dalla squalifica di Spedalieri che ritroverà un posto al centro della difesa a quattro al fianco di Auriletto, sulle corsie Anghileri e Riviera (non figura tra i convocati Regonesi). A centrocampo dato per certo Vassallo nel ruolo di playmaker, potrebbero supportarlo Delcarro e Siega ricalcando le scelte di sei giorni fa. Per l’attacco, si sa, la scelta è ampia. Le combinazioni sono state oramai tentate pressoché tutte senza grossi risultati in termini realizzativi. Su chi punterà Foschi dall’inizio? De Leo sembra quello attualmente più gettonato, poi è un terno al lotto indovinare gli altri due. Se la passa comunque decisamente peggio la squadra di casa, ultima in classifica con un solo successo all’attivo ma che risale però alla prima giornata e reduce da due ko di fila che hanno ulteriormente inasprito le tensioni sia societarie che tra la tifoseria. E anche in campo, ne avrebbero fatto le spese il centrocampista olandese Sofian Kiyine che non si sta allenando col resto del gruppo e il trequartista marocchino Rayan El Azrka, alle prese con un programma individuale. In occasione della gara Triestina-Renate la società ha indetto la giornata rossoalabardata; per permettere a tutti i tifosi di stringersi attorno alla squadra, il club ha optato per mettere in vendita i tagliandi del match al prezzo simbolico di 1 euro ad eccezione dei settori più nobili. Calcio d’inizio alle 20.30, termometro tra i 4-5 gradi, dirige l’incontro il signor Gigliotti di Cosenza.