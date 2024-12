Renate-Pro Patria, il ritorno: "Sarà una partita aggressiva"

Ultima del 2024 e prima del girone di andata di Serie C. Si parte oggi contro la Pro Patria, poi la breve pausa e il 4 gennaio c’è già la gara di Salò. Foschi recupera lo squalificato Auriletto al centro della difesa a tre, oramai soluzione intoccabile visti i recenti feedback positivi a livello di risultati. Tra i convocati a centrocampo c’è anche Calì, al massimo per lui uno scampolo di gioco nella seconda parte della ripresa, mentre in attacco manca ancora De Leo, reparto in cui non dovrebbero registrarsi modifiche rispetto alla gara con la Pro Vercelli con Francesco Di Nolfo (nella foto Peruzzetto) schierato a supporto del match-winner Plescia. È una classicissima per la Serie C la sfida tra Renate e Pro Patria e Foschi la immagina come una partita di terza serie, combattuta e senza troppi fronzoli.

"Affrontiamo un’avversaria aggressiva, che non ti fa esprimere, rapida. Una squadra che sa giocare a calcio perché non butta via il pallone, che viene fuori con il gioco corale – analizza il mister –. All’andata la Pro seppe metterci in grande difficoltà, d’altro canto giocammo una buona gara difensiva creando 3-4 occasioni da gol di cui una concretizzata e utile a fare i tre punti". Poi Foschi esalta lo spirito di sacrificio della sua squadra, conditio sine qua non per eccellere in questo campionato. Fiducioso anche il direttore sportivo, Oscar Magoni, che dopo aver promosso il girone di andata si aspetta molto dalla gara di oggi: "È una bella opportunità per chiudere bene l’anno, possibilmente fare punti e proseguire, migliorandolo, il percorso fatto fin qui". Sarà Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa ad arbitrare a Meda, calcio d’inizio ore 15.