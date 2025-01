Renate ridisegna l’attacco. Via Egharevba, arriva Satriano. A Gorgonzola si cercano punti

C’è la Giana oggi a Gorgonzola, ma parallelamente c’è anche il mercato che proprio in queste ore sta intervenendo sull’organico del Renate. Dopo l’ufficialità dell’arrivo dal Crotone della seconda punta Kolaj, ieri è stata una giornata molto movimentata sia in entrata sia in uscita, sempre per quanto riguarda il reparto offensivo. L’addio di Destiny Egharevba (nella foto) è rimpiazzato dall’arrivo dell’attaccante classe 2003 Antonio Satriano. Per Egharevba, legato con il Renate da un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 2027, si tratta di prestito secco direzione Casertana. In nerazzurro il giocatore 21enne di origini nigeriane, nato a Verona, ha collezionato 18 presenze fatte per lo più di spezzoni di partite spesso partendo dalla panchina e segnando anche una rete. Il direttore sportivo, Oscar Magoni, si augura sia più produttivo chi arriva al suo posto.

Satriano fa il viaggio inverso rispetto Egharevba avendo disputato tutto (solo 7 presenze per lui e zero segnature…) il girone di andata proprio a Caserta, cresce nel settore giovanile della Roma. Nel 2023 è stato acquistato dall’Heracles Almelo con cui ha esordito nella massima serie olandese prima di essere girato in prestito al Trento (Serie C) lo scorso gennaio. Ma al netto di questi movimenti occorre prima di tutto tornare alla vittoria che manca dal 2024 contro una squadra sì attardata, ma che contro il Renate si gasa. Foschi innanzitutto recupera dalla squalifica Riviera che ritroverà molto probabilmente un posto sulla corsia mancina e Siega. Ancora fuori De Leo. Nelle fila della Giana è squalificato Stuckler, una delle poche punte rimaste a Chiappella. Dirige l’incontro il signor Bozzetto di Bergamo; in origine sarebbe toccato a Di Mario di Ciampino poi il cambio dell’ultimissima ora.