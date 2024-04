Renate, ritorno al futuro: "Crediamoci fino in fondo"

Basta poco, certe volte, a passare dalla preoccupazione all’eccitazione, anche nello sport. Chiedetelo al Renate, che dal timore di essere risucchiato in zona playout si ritrova, dopo il successo casalingo col Mantova, ad appena un punto dal Trento, decimo, e ultima squadra che oggi giocherebbe i playoff. Non ha nascosto la sua soddisfazione anche Massimo Pavanel che, a detta sua, sotto sotto ci ha sempre creduto. Vedeva "lo spiraglio". Attenzione, non sarà semplice perché a contendersi quel posto sono tante squadre. E se per ora lasciamo perdere Lumezzane e Pro Vercelli a quota 47, dal Trento (45) alla coppia a 43 Albinoleffe e Pro Patria ci sono cinque squadre. Il lotto è completato infatti dal Renate e dalla Virtus Verona (44). E da qui alla fine, mancano tre turni, saranno ben due gli scontri diretti delle pantere, il primo sabato in trasferta contro l’Albinoleffe "che è una delle squadre che gioca meglio di tutte in uscita dal basso. A Zanica non sarà facile. Anche loro hanno altri scontri diretti". Poi a Meda arriva la Giana che "ha fatto un campionato straordinario", riconosce Pavanel. Ma magari si presenterà al “Mino Favini“ un po’ con la pancia piena avendo già ora la certezza o quasi di essere nel novero di chi giocherà la seconda fase. E poi, alla 38esima, la sfida proprio con il Trento che è la squadra da superare in questo momento.

"È tutto aperto, siamo in un fazzoletto di punti. Bisogna pensare e giocarne una alla volta. Per quanto ci riguarda – la linea del mister –, cancelliamo in fretta la vittoria col Mantova, resettiamo e prepariamo bene le prossime". Ma senza l’assillo dei playout (la Pergo è a -6 e poi c’è la forbice sulla Pro Sesto) e più liberi di mente, chissà mai che in extremis questa stagione, fin qui sotto le attese e tribolata più che mai, possa essere salvata.