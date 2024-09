Renate scatenato, arriva la cinquina: "I ragazzi bravi a non accontentarsi"

La quinta su cinque partite è una vittoria diversa dal solito. Per il risultato, non più 1-0 ma 2-1, ma soprattutto per le modalità in cui è arrivata. All’ultimo secondo del terzo minuto di recupero del primo tempo un missile da fuori area di Toffanin faceva cadere l’imbattibilità di Nobile durata quasi 450 minuti. Situazione di contropiede, Renate che, nel suo miglior momento offensivo, fatica a trovare l’equilibrio difensivo in ripiego e la Virtus Verona, al suo primo gol su azione del torneo segnato alla miglior difesa fin qui, che punisce. Il Renate deve recuperare, Foschi cambia qualcosa, fuori Plescia dentro Bocalon che al primo traversone si sblocca e insacca l’1-1 con una pennellata delle sue.

Dalla sarabanda di calci d’angolo della serata (ben 11 quelli battuti dal Renate) arriva la traiettoria giusta dal mancino di Riviera per l’incornata di Auriletto che proietta ancora il Renate in testa, imbattuto, assieme al Padova. E apparecchia la tavola per il big-match del “Menti“ di martedì sera contro il Vicenza. "Nel primo tempo la Virtus Verona ci ha messo in grande difficoltà. Non è una squadra facile da affrontare specie sul suo campo. Nei primi 45 minuti ha tenuto un ritmo molto elevato, dal canto nostro siamo stati bravissimi a stare in partita" dice Foschi che però si gonfia d’orgoglio per descrivere la sua squadra nel secondo tempo. "Ero molto curioso all’uscita dagli spogliatoi, perché nelle prime quattro partite abbiamo sempre giocato in favore di risultato. Contro la Virtus siamo stati bravi a rimetterla in piedi e dopo l’1-1 la squadra mi è piaciuta ancora di più, perché non si è accontentata, non ha mai smesso di insistere, abbiamo rischiato qualcosa e ci sta. Ho apprezzato la voglia di vincere".