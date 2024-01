Renate si prende il Doge. C’è Bocalon per le pantere

Il Doge è a Renate. Oscar Magoni cercava una punta importante, lo aveva dichiarato l’altro giorno aggiungendo come fosse complicato rintracciarla a gennaio e convincerla a sposare il progetto nerazzurro. Ma la trattativa con Riccardo Bocalon era già stata intavolata o almeno il nome di uno dei bomber più importanti della serie C recente era già al primo posto nel taccuino del direttore sportivo bergamasco. Che ieri mattina ha accolto il nuovo “numero 9” in sede per fargli firmare il contratto che lo legherà con il club brianzolo fino a giugno.

Un paio di foto di rito, il supporto per la logistica del team manager Mariani affinché fosse già a disposizione nel pomeriggio per il primo allenamento sotto l’acqua agli ordini di Alberto Colombo e oggi sarà incluso nella lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio col Fiorenzuola. “Bocagol” – anche se il suo soprannome resta il doge viste le sue origini veneziane doc e qualche gol di un certo peso con la maglia dell’Unione – ha rescisso a inizio anno il ricco contratto con l’Aglianese (5 reti in 15 gare e una classifica ampiamente sotto le attese). Per lui era la prima volta in serie D (girone D) dopo essere stato uno dei top veri in C. Chiedete di lui a Mantova. Coi virgiliani la passata stagione ha messo a segno 11 gol nel girone di ritorno, di cui cinque nelle ultime quattro giornate, cruciali per centrare una salvezza. Usato stra-sicuro (ha 34 anni) avrà il compito di risollevare le sorti dell’attacco nerazzurro fin qui impalpabile. In dote si porterà gli oltre 100 gol segnati in categoria a cui bisogna aggiungere i 31 in serie B in 150 presenze. Le stagioni indimenticabili sono quelle di Venezia, appunto, nel 2013/14 (17 reti), a Prato (16 reti), ad Alessandria è un eroe (34 sigilli in due campionati), ma anche a Pordenone oltre che a Mantova e prima a Salerno proprio in B. Renate gli chiede, semplicemente, di fare il Bocalon, anzi il “Bocagol“…