Reno supera Faenza 4-3 in una partita mozzafiato, decisivo Frisari nel recupero

Spettacolare 4-3 della Reno che batte il Faenza all’ultimo respiro dopo una partita lottata ogni minuto. La formazione di casa vola avanti 2-0 dopo meno di 30’ grazie a Fogli e Filippi. Gli ospiti, però, provano a reagire con Zani a inizio ripresa ma ancora Filippi, questa volta su rigore, ristabilisce le distanze. Il Faenza non ci sta e riesce a pareggiare all’85’ con un rigore di Prati, dopo la rete di Grazdhari che accorcia le distanze. Ma dopo 2’ dei 7’ di recupero è Frisari a mettere a segno la rete decisiva che allontana i ravennati dalla zona playout.

Vittoria in rimonta per il Russi che la spunta 2-1 in casa del Solarolo: padroni di casa in vantaggio nelle fasi iniziali con Rimini, ma prima della fine del primo tempo arriva il pareggio di Brigliadori. Al quarto d’ora del secondo tempo il gol di Ferretti che decide la contesa per i Falchetti, che battono addirittura 11 calci d’angolo contro l’unico del Solarolo.

Nel pomeriggio, invece, sconfitta casalinga per il Massa Lombarda, battuto tra le mura amiche dai ferraresi del Sant’Agostino: i bianconeri restano così in piena zona playout, un solo punto sopra il penultimo posto che porta alla retrocessione diretta.

Un recupero per le ravennati anche nel girone D di Promozione: a Castelbolognese lo Sparta ha pareggiato 0-0 con il Bakia Cesenatico (quarto in classifica) raggiungendo così a 16 punti Savignanese e Verucchio.

Eccellenza, girone B (recuperi 16ª giornata): Massa Lombarda-Sant’Agostino 0-1 (37’ pt Cazzadore), Reno-Faenza 4-3 (16’ pt Fogli, 29’ pt Filippi, 5’ st Zani (F), 7’ st rig. Filippi, 17’ st Grazdhani (F), 40’ st rig. Prati (F), 47’ st Frisari), Solarolo-Russi 1-2 (16’ pt Rimini (S), 39’ pt Brigliadori, 15’ st Ferretti). Classifica: Tropical Coriano 36; Castenaso 33; Mezzolara 31; Sampierana 30; Pietracuta 28; Osteria Grande, Gambettola 24; Fcr Forlì, Sant’Agostino 21; Reno 20; Sanpaimola 19; Medicina Fossatone 18; Russi 17; Solarolo 16; Granamica, Massa Lombarda 13; Vis Novafeltria 12; Faenza 9. Promozione, girone D (recupero 16ª giornata): Sparta Castelbolognese-Bakia Cesenatico 0-0.

u.b.