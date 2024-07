Restyling Portuense, con Alberi e Taroni. In porta arriva Lofiego, Marcolini a Casumaro

La Portuense è uscita dal letargo: dopo un lungo corteggiamento il direttore sportivo Christian Bonarrigo ha trovato l’accordo per l’esperto difensore centrale Albèri, negli ultimi anni in forza alla Comacchiese, in precedenza all’Argentana. E’ un rinforzo di alto profilo, viene da una stagione di alti e bassi, a Portomaggiore avrà la possibilità di rimettersi in gioco, abbracciando un progetto nuovo, facendo coppia con un altro comacchiese di esperienza: Sorrentino. Ha le valigie in mano il difensore Marconi, uscita compensata dall’arrivo del difensore centrale Stefano Taroni (ex Placci Bubano, Solarolo, Del Duca e Faenza); ristrutturazione del reparto completato con il portiere Manuel Lofiego, classe 2003, ex Imolese e Sanpa Imola. L’altra notizia di rilievo in casa rossonera è il ritiro dal mercato di alcuni giovani che erano diventati pezzi pregiati, a cominciare da Pierfederici, vice capocannoniere della squadra con 17 gol, secondo solo a bomber Melandri. Congelate anche le partenze di Allegrucci, Sorghini e Orlandi, perché "la riforma degli svincoli – afferma patron Antonio Cavallari – dovrebbe essere posticipata alla fine del 2025".

In uscita Pansini e Sarto, due jolly difensivi, che sono andati al Casumaro, rinforzi che si aggiungono a quelli di Chinappi (Granamica) e D’Elia (Mezzolara). Il direttore sportivo Marco Marani sta inoltre definendo per un altro giocatore della Comacchiese: Marcolini. "Non farà il difensore centrale – rivela Marani – alla soglia dei 40 anni tornerà a dirigere il centrocampo". Il Sant’Agostino ha visto sfumare l’arrivo di Laurenti, l’ex spallino si è accasato al Porto Viro, è ancora in piedi invece la trattativa con Pellielo. Niente da fare neanche per l’attaccante Fiorentini, obiettivo iniziale dei ramarri, che si è accasato nel Bentivoglio, dove troverà il bomber brasiliano ex biancoverde Brito. Nella Centese si è dimesso il direttore sportivo Pivanti, ruolo coperto da Nicola Cappabianca, che farà anche il direttore generale. A lui si deve l’arrivo nella città del Guercino di Kourouma Lauche, centrale difensivo vecchio stampo, l’uomo dai polmoni d’acciaio: classe 1998, gli ultimi anni passati da titolare fisso in Eccellenza, sponda Zola Predosa. Adesso è ufficiale: la X Martiri è ripescata in Promozione, traguardo che consente di lavorare con tranquillità sul mercato. Intanto è arrivato l’attaccante Niccolò Buoso, una seconda punta che l’anno scorso è arrivata in doppia cifra a Crespino, in Prima categoria. Il Masi Torello Voghiera ha trovato l’attaccante che farà coppia con il giovane promettente Toffano, si tratta di Scaglione, ex Argentana e Portuense.

Franco Vanini