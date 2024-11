Rialzati Robur! Adesso servono punti. Domani a Figline è vietato sbagliare

Se doveva essere quella contro la Fulgens Foligno, la gara del pronto riscatto dopo il brutto ko di Terranuova Bracciolini, il campo ha dato un altro verdetto. Domenica al Franchi è arrivata, per la Robur, la seconda sconfitta consecutiva stagionale: la trasferta di domani a Figline sarà quindi, per i bianconeri, una tappa fondamentale. Servirà fare punti, per non perdere ulteriore terreno in classifica e per ritrovare quella serenità andata un po’ perduta. Mister Magrini potrà dirigere i suoi dalla panchina: il tecnico ha finito di scontare le quattro giornate di squalifica inflittegli dalla giustizia sportiva. Ma proprio per squalifica dovrà rinunciare a Ricchi, costretto a fermarsi dopo l’ammonizione rimediata da diffidato contro la Fulgens Foligno. L’assenza del terzino va a sommarsi a quella dei lungodegenti Tirelli, Di Gianni, Fort e Di Paola e a quella di Candido che si è finalmente rivisto al campo dopo lo stop causa polmonite. Nel probabile undici anti Figline, avversario difficile da scardinare, davanti alla porta difesa da Stacchiotti potrebbero agire Achy, Biancon, Cavallari e Morosi; a centrocampo, con la presenza certa del 2005 Pescicani, si giocano il posto Bianchi, Lollo e Mastalli. Per la trequarti il ballottaggio è tra Masini e Boccardi (pronto comunque anche ad avanzare), mentre nel tandem offensivo potrebbero trovare conferma Giannetti e Galligani. La squadra sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura, quindi ogni dubbio sarà svelato.