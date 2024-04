Ricci tinge di viola il derby. Per il Foiano periodo no

FOIANO

0

CASTIGLIONESE

1

FOIANO: Lombardini, Manchia (81’ Ferretti), Tenti, Cacioppini, Lombardi, Bux (89’ Mazzi), Berneschi, Verdelli (79’ Sottili), Adami, Biagi, Baccani (75’ Betti).

All. Zacchei.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci (77’ Castaldo; 84’ Barboncini), Meoni, Tacchini (85’ Falomi), Menchetti, Menci, Viciani, Capogna, Borghesi, Ricci (89’ Imparato), Minocci.

All. Fani.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Reti: 59’ Ricci.

FOIANO - Il derby della Valdichiana tra Foiano e Castiglionese si chiude con la vittoria degli ospiti guidati da Roberto Fani. Per i viola è la terza vittoria di fila che permette di provare a chiudere la stagione a ridosso delle prime posizioni, mentre per il Foiano il ko significa un passo indietro in classifica restando lontano dalla zona rossa ma confermando almeno in questa stagione le difficoltà nel trovare i tre punti in casa.

La partita si infiamma al 20’ - dopo una prima fase in cui il Foiano mantiene il possesso - con il tiro di Ricci che sfiora la traversa. Ci prova anche Viciani senza fortuna, mentre sulla conclusione di Verdelli è decisivo Ubirti nel deviare il pallone. Prima dell’intervallo Adami cerca di spezzare l’inerzia dell’incontro ma ancora una volta Ubirti dice di no. Si va quindi al riposo sul punteggio di 0-0. Ad inizio ripresa l’incontro si sblocca. Merito di Ricci e di una parabola disegnata con il mancino sulla quale Lombardini non può fare molto. Il Foiano non si arrende e reagisce con alcuni calci piazzati e colpi di testa, ma la porta difesa da Ubirti resta inviolata. Passano i minuti, in pieno recupero ancora Ubirti è decisivo nel dire di noi agli amaranto di Zacchei riuscendo così a regalare ai suoi compagni una vittoria impotrtante, la terza di fila che permette di accorciare sulla zona playoff. Certo èche davanti però hanno corso tanto e ad oggi la forbice toglierebbe di scena un pass per gli spareggi promozione. Di contro il Foiano si rammarica per aver raccolto meno di quanto sperato confermando le difficoltà interne. Nel prossimo turno la Castiglionese affronterà in casa il Siena, per una sfida storica, mentre il Foiano sarà di scena sul campo del Mazzola Valdarbia.